Llega "La casa de los Espíritus", una obra de arte fiel al libro de Isabel Allende

En tanto, en lo que respecta a Alfonso Herrera (Esteban Trueba), logra una interpretación visceral de uno de los personajes más complejos de la literatura hispana. Su Trueba es un estudio sobre la masculinidad tóxica, la ambición y, eventualmente, la decadencia, logrando que uno, com espectador, sienta tanto repulsión como una profunda tristeza por su destino.

Definitivamente, adaptar a Isabel Allende no es fácil, el realismo mágico siempre fue tarea complicada y ya hemos sentido esa dificultad en otras adaptaciones. Sin embargo, ahora, la serie no solo "cuenta" la historia, sino que la "siente". El tratamiento del realismo mágico se aleja de los efectos especiales grandilocuentes para integrarse de manera orgánica en el montaje: los objetos que se mueven, las premoniciones y los espíritus que habitan la casa se presentan con la misma cotidianeidad con la que se sirve el té.

la casa de los espiritus Foto: (Prime Video)

la casa de los espíritus

la casa de los espiritus

Al mismo tiempo, el guion no elude la carga política y ese es el mayor de los aciertos. La forma en que retrata las tensiones de clase y el colapso de las instituciones es de una vigencia que asusta. Al igual que el libro alcanzó a lectores de todo el mundo al ser traducido a múltiples idiomas, esta serie tiene el potencial de convertirse en el nuevo referente de cómo se debe adaptar un clásico latinoamericano: con ímpetu, respeto por la fuente y una calidad técnica que no tiene nada que envidiarle a las superproducciones de Hollywood.

La casa de los espíritus es, en definitiva, un acto de amor a la literatura y una confirmación de que nuestra historia merece ser contada con esta magnitud. Es el retrato de una familia que es, en el fondo, el retrato de un continente entero. Y así, una vez más, Prime Video se consolida como la reina de las adaptaciones, logrando, una vez más, no defraudar y darle a un clásico el respeto que merece.