Prime Video presentó "Off Campus" en Brasil: así fue el mega evento

off campus Videos: (Noe Ríos - minutouno.com)

Una noche de lujo, entrevistas y "fan action"

La jornada comenzó mucho antes de la gala. Tras participar en un exclusivo junket de prensa para conversar cara a cara con el elenco y la showrunner, la energía se trasladó a una blue carpet que no tuvo nada que envidiarle a las de Hollywood. Allí, una temática especial con ellos en la alfombra: un mano a mano demostrando que la elección del cast fue un acierto de esos que ocurren una vez por década.

Pero el corazón de la noche estuvo en el fan action. Ver el primer episodio rodeados de la audiencia que hizo de estos libros un éxito de ventas fue una experiencia eléctrica. Los suspiros, las risas ante el humor ácido de Kennedy y el silencio sepulcral en los momentos de tensión emocional confirmaron que la serie tiene ese "ímpetu" que tanto buscan los fans.

off campus

Tras la proyección, el panel de preguntas y respuestas permitió asomarse a la cocina de la serie, donde los productores y protagonistas compartieron detalles sobre el desafío de llevar el hockey y la pasión universitaria a un formato tan visual y rítmico.

off campus Foto: (Noe Ríos)

Más que una serie, un nuevo hábito cultural

"Off-Campus" no es solo una historia de deportes y amor; es esa confort movie en formato serie que permite, por un rato, volver a creer en la intensidad de los comienzos, en la intensidad del amor. Es esa fantasía aspiracional que se analizó tiempo atrás: escenas diseñadas para ser recordadas, diálogos que se sienten como confesiones y una producción que no escatima en gastos para que San Pablo se sienta, por unas horas, como el campus de Briar.

Desde el Jockey Club, con la adrenalina de haber sido parte de este evento único, hay argumentos para asegurar: a preparar el corazón. Lo vivido en San Pablo es solo el comienzo de una fiebre que el 13 de mayo llegará a sus pantallas. Porque, al final del día, todos buscamos nuestro propio pacto, y Prime Video lo acaba de regalar.

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