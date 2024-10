"Bellas Artes" regresó a Disney+ más incorrecta que nunca y con un cinismo avasallante

Embed - Bellas Artes: Temporada 2 - Tráiler oficial | Movistar Plus+

De esta manera, el protagonista deberá exprimir todo su temple y creatividad para lidiar con estafas, imposturas, accidentes y situaciones bizarras que involucran a artistas, funcionarios, galeristas, coleccionistas y mecenas. Paralelamente, la creciente presencia de su exmujer, una artista antisistema radicada en la selva peruana que representa las antípodas de su pensamiento, le irá generando conflictos internos hasta transformarse en una verdadera pesadilla.

Y es allí, justamente, donde entra la perfecta labor de Oscar Martínez. Hablar de él como un actor brillante quizás ya no sea novedad, pero ciertamente cada día me sorprende más. Es divertido, es audaz y es benevolente a lo que está en el guion, pero también a cómo enfrentarse a un personaje que no está dispuesto a más que ser maligno, pero capaz de buscar lo que para él es igualdad. Lleno de cinismo, pero también de realidad, Antonio Dumas es tan ácido como ingenioso e irritable, pero apasionado y siempre con una solución por delante.

Bellas Artes.jpg Foto: (Disney +)

Un juego perfecto que los Duprat, en compañía de Mariano Cohn supieron crear y elegir perfectamente a su protagonista. Fue este trío la mente maestra detrás de Antonio Dumas, donde no solamente son ocurrentes, sino también dinámicos y capaces de arriesgarse. El guion es, justamente eso, un riesgo constante que está adaptado a un actor brillante acompañado de un elenco que está a la altura como, particularmente una de mis favoritas, Ángela Molina. Así que, definitivamente, una vez más "Bellas Artes" tiene todo para convertirse en lo mejor de Disney+.