Benjamín Vicuña y la distancia que duele: "No veo a mis hijos hace más de cuarenta días"

El actor no oculta su angustia y admite que asimilar la distancia no es sencillo: “Es injusta la situación que atravieso, pero no por mí, por mis hijos. Voy tratando de asimilar, de administrar algo nuevo, algo que no estaba en mi radar, pero es complicado”, explicó. La conversación se vuelve más íntima cuando admite la impotencia que siente: “Hoy más que nunca, me gustaría cuidarlos, protegerlos y no hablar de ellos. La verdad, no es un lindo momento, más allá de decirte que sí los echo mucho de menos, hablo todos los días con ellos por teléfono”.