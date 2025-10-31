Benjamín Vicuña y la distancia que duele: "No veo a mis hijos hace más de cuarenta días"
El actor chileno abrió su corazón y reveló la difícil situación que atraviesa con la China Suárez, tras la falta de acuerdos sobre la residencia de sus hijos Magnolia y Amancio.
En un adelanto de su participación en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, que se emitirá completo este viernes en el país trasandino bajo la conducción de Diana Bolocco, Vicuña se mostró con la voz entrecortada al describir el conflicto familiar. “No veo a mis hijos hace más de cuarenta y tantos días”, confesó el actor, dejando entrever el peso de la ausencia y la distancia.
Magnolia, de siete años, y Amancio, de cinco, se encuentran actualmente en Turquía junto a su madre María Eugenia "China" Suárez y su pareja, el futbolista Mauro Icardi. Para Vicuña, cada kilómetro entre él y sus hijos se siente como una espera interminable y dolorosa. “No es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad”, expresó ante la audiencia.
El actor no oculta su angustia y admite que asimilar la distancia no es sencillo: “Es injusta la situación que atravieso, pero no por mí, por mis hijos. Voy tratando de asimilar, de administrar algo nuevo, algo que no estaba en mi radar, pero es complicado”, explicó. La conversación se vuelve más íntima cuando admite la impotencia que siente: “Hoy más que nunca, me gustaría cuidarlos, protegerlos y no hablar de ellos. La verdad, no es un lindo momento, más allá de decirte que sí los echo mucho de menos, hablo todos los días con ellos por teléfono”.
La tristeza se hace presente en cada frase. “Es muy triste, es algo que me cuesta asimilar, porque me parece una decisión muy drástica”, reconoció Vicuña. La relación con la madre de sus hijos atraviesa un momento complejo y la falta de acuerdos sobre la residencia mantiene quebrado el vínculo parental. “No tengo una relación fluida con la madre de mis hijos, ya que esto generó una dinámica súper difícil, cuando dos personas adultas no se ponen de acuerdo, con un tema tan básico, lógico, como es la residencia, lugar donde viven… no es que tienes un problemita, es un problema grave”, remarcó.
Frente a la falta de entendimiento, Vicuña habló desde la resignación y el afecto hacia sus hijos: “Así todo, yo como hombre maduro, grande, termino cediendo que mis hijos estén con su mamá, creo que tienen que estar con su mamá, porque Eugenia es una buena mamá. También creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina”, cerró, dejando claro que su prioridad es el bienestar de Magnolia y Amancio por encima de cualquier diferencia.
