Wanda Nara explotó contra la China Suárez: "¿Qué clase de sorete podés ser? Mierda de persona"

El posteo de la China Suárez que enfureció a Wanda Nara

Durante la jornada de este viernes, la actriz publicó algunas fotos junto a un bolso rosa Louis Vuitton que le regaló Mauro Icardi. Allí, escribió: "La cartera más linda del mundo. Gracias mi amor por la sorpresa. Te amo", escribió la mediática, arrobando al futbolista y a la marca mencionada.

Por supuesto, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) consideró inoportuno el posteo porque el lunes 27 de octubre fue el cumpleaños de Isabella y el jugador del Galatasaray de Turquía no le regaló nada a su hija. Sólo hizo un llamado, con el que Wanda asegura que le "arruinó el cumpleaños" a la niña.

Embed - LA CHINA on Instagram: "La cartera más linda del mundo Gracias mi amor por la sorpresa. @mauroicardi Te amo @louisvuitton" View this post on Instagram A post shared by LA CHINA (@sangrejaponesa)