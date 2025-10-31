Wanda Nara explotó contra la China Suárez: "¿Qué clase de sorete podés ser? Mierda de persona"
Con un explosivo posteo en redes sociales, la mediática dio a entender que la actriz le "refregó" a Isabella el "abandono" de Mauro Icardi.
Tras iniciar un nuevo round mediático contra Mauro Icardi, ahora Wanda Nara lanzó una explosiva historia en Instagram contra la China Suárez, actual pareja del padre de sus hijas Francesca e Isabella, luego de que la actriz posteara que el futbolista le regaló un bolso Louis Vuitton, cuando a la niña de 9 años -que cumplió años este lunes- su padre no le regaló nada.
Tras esto, Wanda estalló: "¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal... ¿Qué clase de sorete podés ser?", comenzó la conductora de Telefe.
"Sabés muy bien que a Isi no le regalo nada... solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compro ni un globo. Y menos a mí, que los tengo TODOS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?", continuó su descargo.
Y añadió: "Limitado un bolso Louis Vuitton. Tengo 3 de esos, la única limitada que compite con nenas sos vos, mierda de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre -si así se lo puede llamar- que quiere sacarle las hijas a una mamá".
"¿Te lleva a Milán como una interesada vip arrastrada a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá? Seguí comprando bolsos porque dignidad no venden", concluyó Wanda, de forma categórica.
El posteo de la China Suárez que enfureció a Wanda Nara
Durante la jornada de este viernes, la actriz publicó algunas fotos junto a un bolso rosa Louis Vuitton que le regaló Mauro Icardi. Allí, escribió: "La cartera más linda del mundo. Gracias mi amor por la sorpresa. Te amo", escribió la mediática, arrobando al futbolista y a la marca mencionada.
Por supuesto, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) consideró inoportuno el posteo porque el lunes 27 de octubre fue el cumpleaños de Isabella y el jugador del Galatasaray de Turquía no le regaló nada a su hija. Sólo hizo un llamado, con el que Wanda asegura que le "arruinó el cumpleaños" a la niña.
