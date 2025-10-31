Mario Pergolini regresa a Rock & Pop después de 14 años: cuál será su nuevo rol

image

La relación entre Pergolini y Rock & Pop siempre estuvo marcada por hitos singulares. Su salida, hace más de una década, se produjo en un contexto de agotamiento por los traslados diarios a la radio. “Le dije a Daniel: renuncio. No puedo viajar todos los días hasta acá, me estoy perdiendo una vida y la verdad me está yendo bien, yo no necesito esto”, recordó el conductor, señalando el momento que definió su vínculo con Daniel Grinbank, dueño de la emisora en aquel entonces.