Mario Pergolini regresa a Rock & Pop después de 14 años: cuál será su nuevo rol
El histórico conductor liderará una edición especial del Ranking, celebrando las cuatro décadas de la emisora con música, recuerdos y anécdotas inéditas.
Mario Pergolini vuelve a ponerse al frente de un micrófono en Rock & Pop después de 14 años de ausencia y lo hará en un momento emblemático: la emisora cumple 40 años.
Este domingo a las 10 de la mañana, Pergolini será conductor invitado de Ranking Rock & Pop – Edición 40 años, un programa en vivo por FM 95.9 y streaming que repasará las 40 canciones más votadas por los oyentes, mezclando clásicos imperecederos con hits más recientes y cargando la transmisión con recuerdos y emociones que atraviesan generaciones.
El especial no será solo un repaso de hits. Según la emisora, “será un envío de alto voltaje emocional, con anécdotas, recuerdos y la adrenalina de una cuenta regresiva que cruzará generaciones”, buscando narrar la historia de la radio a través de la música y del vínculo que Pergolini mantiene con su audiencia.
Para quienes vivieron la época dorada de Rock & Pop, el regreso de Pergolini representa un reencuentro con la memoria; para los oyentes más jóvenes, es una oportunidad de conocer de cerca el ADN de una emisora que marcó la radio argentina con su estilo y personalidad.
La relación entre Pergolini y Rock & Pop siempre estuvo marcada por hitos singulares. Su salida, hace más de una década, se produjo en un contexto de agotamiento por los traslados diarios a la radio. “Le dije a Daniel: renuncio. No puedo viajar todos los días hasta acá, me estoy perdiendo una vida y la verdad me está yendo bien, yo no necesito esto”, recordó el conductor, señalando el momento que definió su vínculo con Daniel Grinbank, dueño de la emisora en aquel entonces.
La respuesta de Grinbank quedó en la historia de la radio argentina por su singularidad. Según Pergolini, el empresario llegó a su casa con una guía Filcar y un compás para analizar hasta dónde podía desplazarse. “Me abrió la Filcar y dice: tu casa está acá, y puso el coso y dice: ¿hasta dónde te podés mover? ¿Hasta dónde te moverías? Y le marqué Federico Lacroze. A los dos meses me dice: ‘Compré un edificio acá atrás para que esté cerca de tu casa’”, relató el conductor.
