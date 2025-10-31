Furia volvió a encender la polémica en "El Internado" de Chile: terminó a los gritos con un compañero
La ex Gran Hermano protagonizó un fuerte cruce con uno de sus compañeros durante una prueba en pareja, y la escena derivó en insultos, reproches y amenazas.
Furia Scaglione, quien ganó notoriedad por su carácter explosivo en Gran Hermano 2023, se convirtió otra vez en el foco de conflicto dentro de El Internado, el reality chileno de cocina emitido por Mega. El programa, que reúne a 23 participantes bajo el lema “Hasta el más duro aprende”, combina convivencia, competencia gastronómica y desafíos físicos, bajo la conducción de Tonka Tomicic y Yann Yvin. Pero, como era de esperarse, Furia no tardó en dejar su sello: una pelea que rápidamente se viralizó.
Todo comenzó durante una prueba en duplas, cuando su compañero Adrián Pedraja la definió como “complicada”. Esa sola palabra bastó para que Scaglione reaccionara con dureza y le marcara los límites: “Pará, complicadita no soy. No sé quién lo dijo. Si no te gusta cómo pienso, tenés la puerta ahí para tomarte el palo”.
El comentario encendió la tensión y la discusión siguió escalando. Adrián intentó justificar su postura diciendo que “en una prueba de competencia tenés que sacar al más fuerte, obviamente”, pero Furia retrucó sin filtro: “Sí, igual la decisión es nuestra, vos no sé qué te tenés que meter tanto. ¿Qué te hacés el guapo de la casa?”.
La situación se desbordó cuando el chileno lanzó una frase que desató la furia total: “Y tú la fea”. Juliana no se quedó atrás y contestó a pura vehemencia: “No, no soy fea, soy hermosa. Lo que pasa es que a vos te gusta otro tipo de mujer. Si no te gusta, problema mío no es. A mí dejá de faltarme el respeto flaco. Cortala. No sos gracioso. Mirá que yo te bajo de un caño. No me importa. Conmigo no te hagas el loco”.
En medio del escándalo, la participante Camila Nash intentó frenar el intercambio pidiéndole que bajara el tono: “Dejate de gritar. ¿Tú no sabes hablar? Habla normal”. Sin embargo, Furia siguió firme y le respondió con más enojo: “Defendeme que sos mujer en vez de caga*te de risa. Si no me escuchás lo voy a gritar”, a lo que Camila retrucó con ironía: “Sí, seguro te voy a pescar más si me gritás”.
