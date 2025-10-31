Furia volvió a encender la polémica en "El Internado" de Chile: terminó a los gritos con un compañero

furia se pelea con todos en chile

La situación se desbordó cuando el chileno lanzó una frase que desató la furia total: “Y tú la fea”. Juliana no se quedó atrás y contestó a pura vehemencia: “No, no soy fea, soy hermosa. Lo que pasa es que a vos te gusta otro tipo de mujer. Si no te gusta, problema mío no es. A mí dejá de faltarme el respeto flaco. Cortala. No sos gracioso. Mirá que yo te bajo de un caño. No me importa. Conmigo no te hagas el loco”.