Bizarrap ganó su quinto Latin Grammy junto a Daddy Yankee y volvió a hacer historia
Bizarrap sumó una nueva estatuilla a su carrera gracias a su colaboración con Daddy Yankee y aprovechó su discurso para apoyar a los artistas emergentes.
Bizarrap volvió a ser protagonista de una de las noches más importantes de la música latina. El productor argentino consiguió su quinto Latin Grammy al ganar en la categoría Mejor Canción Urbana por la BZRP Music Sessions, Vol. 0/66, que realizó junto a Daddy Yankee.
El reconocimiento llegó durante la 27.ª edición de los Latin GRAMMY, celebrada en Las Vegas, y representa un nuevo logro para el artista, que continúa consolidando su carrera a nivel internacional. En esta oportunidad, el premio tuvo un significado especial porque lo compartió con Daddy Yankee, una de las grandes leyendas de la música latina, quien además fue elegido Persona del Año 2026 por la Academia.
La colaboración entre ambos se convirtió en un éxito mundial desde su lanzamiento y ahora recibió el reconocimiento de la industria musical.
Al subir al escenario para recibir la estatuilla, Bizarrap aprovechó el momento para hablar sobre el concepto que hay detrás de sus reconocidas sesiones y la importancia de generar oportunidades para artistas de distintas generaciones.
“El formato de las BZRP Music Sessions siempre buscó darles entidad y espacio a los artistas, sin importar si están empezando o si ya están consagrados. Siento que eso es lo más importante que conseguí hasta ahora como productor, y lo que voy a seguir buscando, más allá de cualquier premio. Sigamos abriéndoles las puertas a los artistas jóvenes, siempre”, expresó.
Con estas palabras, el productor dejó en claro que su objetivo va más allá de los reconocimientos y que uno de los pilares de su proyecto es impulsar a músicos que buscan hacerse un lugar en la industria.
Escuchá la Mejor Canción Urbana la BZRP Music Sessions, Vol. 0/66, que realizó Bizarrap junto a Daddy Yankee
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