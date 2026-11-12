Bizarrap ganó su quinto Latin Grammy junto a Daddy Yankee y volvió a hacer historia

El reconocimiento llegó durante la 27.ª edición de los Latin GRAMMY, celebrada en Las Vegas, y representa un nuevo logro para el artista, que continúa consolidando su carrera a nivel internacional. En esta oportunidad, el premio tuvo un significado especial porque lo compartió con Daddy Yankee, una de las grandes leyendas de la música latina, quien además fue elegido Persona del Año 2026 por la Academia.