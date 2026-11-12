Sin Messi, Antonela Roccuzzo viajó a Perú al mismo tiempo que el papa León XIV: ¿a qué fue?

Este viaje representa un paso más en su crecimiento profesional desde que, en abril de este año, fuera nombrada oficialmente embajadora de la prestigiosa etiqueta, un hito que le permitió afianzarse con identidad propia en el mercado global.

Así reaccionó Antonela Roccuzzo cuando un guardia intentó impedir que un nene se acerque a Messi en Oviedo.

Respecto a cómo equilibra este despegue laboral con su vida familiar, Roccuzzo había destacado previamente en diálogo con la revista Vogue el respaldo fundamental de su esposo: "Ahora me está acompañando un montón, le cuento que me está saliendo una oportunidad y él me aconseja. Es de un lado y del otro. No tengo tanta culpa y me dan más ganas de hacer cosas nuevas. Me siento más libre y con más ganas de aprovechar las oportunidades que van surgiendo".

Por su parte, el propio Lionel Messi también se refirió a esta nueva etapa de su mujer durante una charla con el Pollo Álvarez, donde explicó el proceso personal que atravesó Antonela para animarse a tomar estos desafíos: "Hay que acompañar y estar en cuanto le toca hacer algo, para que lo pueda hacer tranquila. A ella le cuesta mucho hacerlo, si nunca lo hizo fue porque le costaba soltar a los nenes, dejarlos, no estar en la rutina el día a día, irlos a buscar al cole, llevarlos a algún lado, al entrenamiento... De a poquito se fue soltando".