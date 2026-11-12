Sin Messi, Antonela Roccuzzo viajó a Perú al mismo tiempo que el papa León XIV: ¿a qué fue?
La esposa de Lionel Messi compartió imágenes que dan cuenta de que se encuentra en el mismo país que el santo padre y sembró incertidumbre.
En el marco de su consolidación dentro de la industria de la moda, Antonela Roccuzzo viajó a Perú para cumplir con compromisos laborales junto a una reconocida firma internacional de joyería de lujo. Su estadía coincidió con la presencia del papa León XIV en el país vecino, quien arribó allí este miércoles.
A través de sus redes sociales, la empresaria compartió con sus seguidores distintos momentos de la experiencia, mostrando tanto los obsequios recibidos por parte de la marca como postales emblemáticas de los paisajes de Cusco.
Entre las imágenes publicadas, hubo una en particular que captó toda la atención de los internautas: el retrato de una alpaca. Rápidamente, el público en redes sociales vinculó al animal andino con una cabra, haciendo alusión directa al capitán de la Selección Argentina.
"El GOAT, Messi", comentó un seguidor en Instagram jugando con el acrónimo en inglés de Greatest of all time ("El mejor de todos los tiempos").
Antonela Roccuzzo viajó a Perú sin Lionel Messi
En esta oportunidad, el astro rosarino no formó parte de la travesía ni apareció en las capturas. En la postal de cierre de su álbum, se puede observar a Roccuzzo posando sola y de espaldas frente a un imponente escenario natural, luciendo un estilo descontracturado una remera blanca, botas negras y un trench largo en tono marrón.
Este viaje representa un paso más en su crecimiento profesional desde que, en abril de este año, fuera nombrada oficialmente embajadora de la prestigiosa etiqueta, un hito que le permitió afianzarse con identidad propia en el mercado global.
Respecto a cómo equilibra este despegue laboral con su vida familiar, Roccuzzo había destacado previamente en diálogo con la revista Vogue el respaldo fundamental de su esposo: "Ahora me está acompañando un montón, le cuento que me está saliendo una oportunidad y él me aconseja. Es de un lado y del otro. No tengo tanta culpa y me dan más ganas de hacer cosas nuevas. Me siento más libre y con más ganas de aprovechar las oportunidades que van surgiendo".
Por su parte, el propio Lionel Messi también se refirió a esta nueva etapa de su mujer durante una charla con el Pollo Álvarez, donde explicó el proceso personal que atravesó Antonela para animarse a tomar estos desafíos: "Hay que acompañar y estar en cuanto le toca hacer algo, para que lo pueda hacer tranquila. A ella le cuesta mucho hacerlo, si nunca lo hizo fue porque le costaba soltar a los nenes, dejarlos, no estar en la rutina el día a día, irlos a buscar al cole, llevarlos a algún lado, al entrenamiento... De a poquito se fue soltando".
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