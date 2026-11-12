CA7RIEL y Paco Amoroso ganaron un nuevo Latin GRAMMY y emocionaron con su discurso

En otro tramo de sus palabras, Paco hizo referencia al recorrido que tuvieron durante el último año junto a CA7RIEL y destacó las experiencias que compartieron gracias a su proyecto musical.

“Este fue un gran año con Free Spirits, tuvimos buenas aventuras, tocamos mucho, así que muchas gracias por este reconocimiento”, agregó.

Finalmente, el artista cerró su discurso con un mensaje dedicado a su país y un saludo especial: “Un beso para Argentina y fuerza para nuestro amigo Jensen”.

¡CA7RIEL y Paco Amoroso sumaron un nuevo Latin GRAMMY a su carrera!



El dúo argentino recibió el premio a Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por "Beto’s Horns (Fred Remix)" en la ceremonia de los #LatinGRAMMY2026. pic.twitter.com/kc3RvVVEoh — Billboard AR (@BillboardArg) November 12, 2026

Milo J también se llevó un Latin GRAMMY

Otra de las grandes noticias para la música argentina llegó de la mano de Milo J. El joven artista se consagró ganador en la categoría Mejor Álbum Folclórico por su trabajo discográfico La Vida Era Más Corta, durante los Latin GRAMMY 2026.

Con esta distinción, Milo J consiguió su segunda estatuilla en total y sumó un nuevo reconocimiento a su carrera, consolidándose como una de las figuras jóvenes de la música nacional.