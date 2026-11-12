CA7RIEL y Paco Amoroso ganaron un nuevo Latin GRAMMY y emocionaron con su discurso
CA7RIEL y Paco Amoroso ganaron un Latin GRAMMY por su remix electrónico, mientras que Milo J fue premiado por su álbum La Vida Era Más Corta.
CA7RIEL y Paco Amoroso continúan sumando reconocimientos a su carrera internacional. En esta oportunidad, el dúo argentino se llevó un nuevo Latin GRAMMY al quedarse con el premio a Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por “Beto’s Horns (Fred Remix)”, durante la ceremonia de los Latin GRAMMY 2026.
La distinción representa un nuevo logro para los artistas, que atraviesan un gran momento profesional y siguen consolidando su presencia en la escena musical internacional.
Al momento de recibir el premio, Paco Amoroso tomó la palabra y expresó su felicidad por el reconocimiento. Con su particular sentido del humor, comenzó su discurso con una frase que generó sonrisas entre los presentes: “Buenas tardes a todos, no hace falta agacharse, ¿no?”.
Luego, el músico agradeció a la Academia, a sus amigos, a las personas que los acompañan y a quienes escuchan su música. También tuvo un reconocimiento especial para el productor británico Fred again.., a quien definió cariñosamente como su “hermanito inglés”.
“Estamos felices de este premio, lo queremos compartir con la academia, con nuestros amigos, la gente que nos quiere, la gente que nos escucha, con nuestro hermanito inglés, Fred again”, expresó.
En otro tramo de sus palabras, Paco hizo referencia al recorrido que tuvieron durante el último año junto a CA7RIEL y destacó las experiencias que compartieron gracias a su proyecto musical.
“Este fue un gran año con Free Spirits, tuvimos buenas aventuras, tocamos mucho, así que muchas gracias por este reconocimiento”, agregó.
Finalmente, el artista cerró su discurso con un mensaje dedicado a su país y un saludo especial: “Un beso para Argentina y fuerza para nuestro amigo Jensen”.
Milo J también se llevó un Latin GRAMMY
Otra de las grandes noticias para la música argentina llegó de la mano de Milo J. El joven artista se consagró ganador en la categoría Mejor Álbum Folclórico por su trabajo discográfico La Vida Era Más Corta, durante los Latin GRAMMY 2026.
Con esta distinción, Milo J consiguió su segunda estatuilla en total y sumó un nuevo reconocimiento a su carrera, consolidándose como una de las figuras jóvenes de la música nacional.
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