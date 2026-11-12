"Ebenezer: Los fantasmas de Navidad": Johnny Depp se transforma en Scrooge para revivir el clásico de Dickens
Ti West dirige una nueva adaptación de “Un cuento de Navidad” que apuesta por una mirada oscura del clásico, con Johnny Depp al frente de un elenco cargado de figuras.
Hay historias que parecen destinadas a regresar cada Navidad y la de Ebenezer Scrooge es una de ellas. “Ebenezer: Los fantasmas de Navidad” llega este jueves 12 de noviembre a los cines argentinos con Johnny Depp interpretando al famoso personaje creado por Charles Dickens y Ti West detrás de cámara.
La historia es conocida. Ebenezer Scrooge es un hombre solitario, avaro y completamente alejado del espíritu navideño que durante una noche recibe la visita de diferentes fantasmas. El recorrido por su pasado, presente y futuro lo obliga a enfrentarse con sus decisiones y con la persona en la que terminó convirtiéndose.
Esta nueva versión se mantiene bastante cerca del cuento original y no necesita hacer demasiados cambios para funcionar. La diferencia aparece principalmente en el tono que propone West y en un Johnny Depp que encuentra un personaje que parece hecho a su medida.
Johnny Depp encuentra su lugar como Scrooge
Depp demuestra una vez más el talento que tiene para este tipo de personajes. Construye un Scrooge oscuro, dolido y sombrío, con una caracterización importante pero sin depender únicamente de ella para sostenerlo.
Porque detrás de toda esa apariencia tiene que existir alguien capaz de arrepentirse de la vida que llevó. La película necesita mostrar primero su costado más desagradable para que después podamos acompañar el cambio, y Depp se mueve muy bien entre esas dos caras del personaje.
Ti West acompaña con una dirección que lleva la historia hacia lugares bastante oscuros para un relato navideño. El responsable de “X”, “Pearl” y “MaXXXine” aprovecha especialmente las apariciones de los fantasmas y todo el costado sobrenatural de Dickens, algo que encaja naturalmente con el cine que viene haciendo.
La película, eso sí, por momentos descansa demasiado. Hay tramos donde el ritmo pierde algo de fuerza y la espera hasta llegar a la parte más importante del viaje de Scrooge se hace sentir, pero el tercer acto realmente vale la pena y termina siendo lo mejor de la propuesta.
También es un acierto que no exista una obsesión por cambiar el cuento para hacerlo parecer completamente nuevo. “Un cuento de Navidad” fue adaptado infinidad de veces y acá la apuesta pasa más por volver a contar una buena historia desde otra mirada que por modificar aquello que todos conocemos.
Y se celebra que todavía haya lugar para eso. Recuperar historias que atravesaron generaciones también puede ser una forma de acercarlas a un público nuevo, especialmente cuando detrás hay un director con una identidad marcada y un actor como Depp encontrando un personaje que le permite jugar con muchas de sus mejores herramientas.
El elenco suma además varios nombres importantes. Ian McKellen, Daisy Ridley, Rupert Grint, Sam Claflin y Andrea Riseborough acompañan a Depp en esta nueva visita al clásico de Charles Dickens.
“Ebenezer: Los fantasmas de Navidad” se estrena este jueves 12 de noviembre en los cines argentinos.
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