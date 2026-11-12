"Ebenezer: Los fantasmas de Navidad": Johnny Depp se transforma en Scrooge para revivir el clásico de Dickens

Ti West acompaña con una dirección que lleva la historia hacia lugares bastante oscuros para un relato navideño. El responsable de “X”, “Pearl” y “MaXXXine” aprovecha especialmente las apariciones de los fantasmas y todo el costado sobrenatural de Dickens, algo que encaja naturalmente con el cine que viene haciendo.

La película, eso sí, por momentos descansa demasiado. Hay tramos donde el ritmo pierde algo de fuerza y la espera hasta llegar a la parte más importante del viaje de Scrooge se hace sentir, pero el tercer acto realmente vale la pena y termina siendo lo mejor de la propuesta.

También es un acierto que no exista una obsesión por cambiar el cuento para hacerlo parecer completamente nuevo. “Un cuento de Navidad” fue adaptado infinidad de veces y acá la apuesta pasa más por volver a contar una buena historia desde otra mirada que por modificar aquello que todos conocemos.

Y se celebra que todavía haya lugar para eso. Recuperar historias que atravesaron generaciones también puede ser una forma de acercarlas a un público nuevo, especialmente cuando detrás hay un director con una identidad marcada y un actor como Depp encontrando un personaje que le permite jugar con muchas de sus mejores herramientas.

El elenco suma además varios nombres importantes. Ian McKellen, Daisy Ridley, Rupert Grint, Sam Claflin y Andrea Riseborough acompañan a Depp en esta nueva visita al clásico de Charles Dickens.

“Ebenezer: Los fantasmas de Navidad” se estrena este jueves 12 de noviembre en los cines argentinos.