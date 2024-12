Bizarrap y Luck Ra estrenaron la Music Sessions #61

Además de la viralización en plataformas de streaming, la canción también se convirtió en tendencia en TikTok, donde los usuarios y fanáticos de los artistas empezaron a crear contenido usando el track como base para videos de challenges y coreografías.

Tal es el caso del usuario @tahiamato_ que se animó a crear un trend y el mismisimo Biza le respondió: "Te volviste completamente loco mago".

Este tema contiene elementos de la popular música cordobesa, mezclado con un doblez de merengue y, los yeites de electrónica de Biza. La letra, pura picardía cordobesa, y desde el lado de un desencuentro romántico y múltiples referencias al mundo de los bailes.

“Y te busqué por todo el baile y no te encontré y sonó la canción que te dediqué”, introduce Luck Ra y continúa "Y ahora me di cuenta que, no me hago el duro, no, me hago el durísimo. Pero en el fondo te extraño muchísimo, pasan los días, los meses y no puedo olvidarte”

También encontramos un guiño a la música de el «Potro» Rodrigo en el refrán de la canción cuando dice "Y ahora me doy cuenta que no, no, no, no", haciendo esto último con el tono característico del tema "Cómo olvidarla" que hizo y hace bailar a distintas generaciones.

Sin dudas, la Music Sessions #61 tiene todo para convertirse en el tema del verano, y escalar el top uno de los temas más escuchados.

Luck Ra || BZRP Music Sessions #61