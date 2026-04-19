"Bolas Arriba": la película de Prime Video que reveló una estadística inesperada
La nueva comedia de Prime Video sobre un producto en venta en el mundial reveló una estadística mundial inesperada. Los detalles.
A medida que el calendario se acerca al evento futbolístico más relevante del planeta, surge un interrogante que vincula el fanatismo deportivo con la vida privada: ¿qué lugar ocupa el deseo sexual frente a la fiebre mundialista? Un reciente estudio internacional, impulsado por la agencia Potentia Insight, arroja resultados reveladores sobre las prioridades de los aficionados en Argentina, sugiriendo que, para muchos, el verdadero triunfo se busca fuera del campo de juego.
El informe fue diseñado para acompañar el estreno de la película "Bolas arriba", que llegó a la plataforma Prime Video el pasado 15 de abril. Para ello, se consultó a más de 1.400 entusiastas del deporte y el cine, analizando cómo los resultados de la selección y la adrenalina del torneo impactan en el comportamiento de las parejas.
Los datos recogidos en Argentina demuestran que el éxito deportivo funciona como un potente estimulante. Existe un consenso mayoritario en que un resultado positivo en el marcador mejora la percepción sobre la pareja y aumenta las chances de un encuentro íntimo. De acuerdo a las estadísticas, el 90% de las mujeres y el 83% de los hombres encuentran a sus parejas más atractivas cuando celebran una victoria.
Incluso, la seguridad respecto a concretar un encuentro tras el silbatazo final es elevada: el 69% de los participantes confía en que un triunfo de su equipo incrementa las posibilidades de recibir un “análisis” después del partido. Este fenómeno de euforia parece trasladarse directamente a la recámara, especialmente cuando se trata de partidos disputados en condición de local, donde el rendimiento sexual reportado alcanza sus niveles máximos para el 61% de los hombres.
A pesar del histórico fervor que el fútbol despierta en el país, el estudio revela que la conexión física tiene un peso superior a cualquier gloria deportiva. Ante la difícil decisión de elegir entre el éxito de su selección o su vida sexual, la mayoría de los encuestados eligió la intimidad. Un 61% de los hombres y el 70% de las mujeres declararon que preferirían ver a su equipo perder el campeonato en lugar de sacrificar el sexo durante toda una temporada deportiva.
Asimismo, la preferencia por la calidad sobre la cantidad es una constante en los resultados. Ante la consulta sobre la frecuencia y la intensidad, el 94% de los hombres y la totalidad de las mujeres encuestadas (100%) elegirían sexo excelente una vez por noche en lugar de sexo mediocre varias veces en una noche.
El informe también analizó cómo se comportan los argentinos al momento de intentar conquistar a alguien en un entorno deportivo. Mientras que las mujeres suelen apostar por un enfoque más lúdico (el 70% prefiere utilizar bromas amistosas), los hombres se dividen entre la charla coqueta y una táctica mucho más frontal. En este sentido, el 41% de los varones opta por ir directo al grano y pedir el número de teléfono, demostrando una mentalidad ofensiva enfocada en obtener resultados rápidos.
Este relevamiento se presenta en el marco del lanzamiento de "Bolas arriba", una comedia protagonizada por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser. La trama sigue a dos ejecutivos de marketing que proponen un polémico patrocinio de preservativos para la Copa del Mundo, desatando un escándalo en Brasil que los obliga a huir para salvar sus vidas y carreras.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario