"Bolas Arriba": la película de Prime Video que reveló una estadística inesperada

Asimismo, la preferencia por la calidad sobre la cantidad es una constante en los resultados. Ante la consulta sobre la frecuencia y la intensidad, el 94% de los hombres y la totalidad de las mujeres encuestadas (100%) elegirían sexo excelente una vez por noche en lugar de sexo mediocre varias veces en una noche.

bolas arriba

El informe también analizó cómo se comportan los argentinos al momento de intentar conquistar a alguien en un entorno deportivo. Mientras que las mujeres suelen apostar por un enfoque más lúdico (el 70% prefiere utilizar bromas amistosas), los hombres se dividen entre la charla coqueta y una táctica mucho más frontal. En este sentido, el 41% de los varones opta por ir directo al grano y pedir el número de teléfono, demostrando una mentalidad ofensiva enfocada en obtener resultados rápidos.

Este relevamiento se presenta en el marco del lanzamiento de "Bolas arriba", una comedia protagonizada por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser. La trama sigue a dos ejecutivos de marketing que proponen un polémico patrocinio de preservativos para la Copa del Mundo, desatando un escándalo en Brasil que los obliga a huir para salvar sus vidas y carreras.