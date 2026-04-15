"Bolas Arriba" con Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser ya está en Prime Video: de qué se trata esta escandalosa comedia

Embed - Bolas Arriba - Tráiler Oficial | Prime Video

La dupla protagonista, compuesta por un Mark Wahlberg que parece disfrutar de su faceta más idiota y un Paul Walter Hauser que es un maestro del slapstick (humor físico), termina envuelta en una odisea de encarcelamientos y persecuciones en un Brasil que es más una caricatura que un país. Pero el verdadero punto de quiebre llega cuando aterrizan en la mansión de un narcotraficante interpretado por el siempre disruptivo Sacha Baron Cohen, casado con la argentina Eva De Dominici. En ese ecosistema, la lógica muere y nace el imperio de lo bizarro.