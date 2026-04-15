"Bolas Arriba" con Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser ya está en Prime Video: de qué se trata esta escandalosa comedia
Rozando el papelón, "Bolas Arriba" es una apuesta casi sin suerte. Conocé todos los detalles, sin spoilers, del nuevo film de Prime Video.
Hay películas que se ven con el cerebro encendido y otras que demandan que lo dejes en la entrada del living. "Bolas arriba", la nueva apuesta de Prime Video, se ubica cómodamente en la segunda categoría. Desde su primera secuencia, el film nos escupe una realidad paralela donde la Selección Argentina levanta la Copa del Mundo en 2025, en pleno Maracaná, gracias a la interrupción de dos estadounidenses que parecen haber escapado de una pesadilla de marketing de preservativos. Es tan absurdo que, extrañamente, funciona como un disparador de risas nerviosas.
La dupla protagonista, compuesta por un Mark Wahlberg que parece disfrutar de su faceta más idiota y un Paul Walter Hauser que es un maestro del slapstick (humor físico), termina envuelta en una odisea de encarcelamientos y persecuciones en un Brasil que es más una caricatura que un país. Pero el verdadero punto de quiebre llega cuando aterrizan en la mansión de un narcotraficante interpretado por el siempre disruptivo Sacha Baron Cohen, casado con la argentina Eva De Dominici. En ese ecosistema, la lógica muere y nace el imperio de lo bizarro.
Si sos de los que buscan sutileza, este no es tu lugar. Bolas arriba se revuelca en el humor escatológico, en los estereotipos latinos más groseros y en un guion que parece escrito por adolescentes con acceso ilimitado a nubes de cocaína y chistes de contenido sexual. Es una película de amigos de manual. No hay riesgos narrativos, solo una acumulación de situaciones que buscan la incomodidad del espectador como trofeo.
Lo curioso es que, a pesar de su estructura básica y sus chistes predecibles, la película se deja ver. Hay algo en ese desparpajo, en esa falta total de vergüenza ajena, que termina generando un disfrute culposo que marca la diferencia. Es cine orgullosamente "idiota", que no intenta ser otra cosa más que un festival de asquerosidades y explosiones. Es bizarro por definición y básico por elección, pero aún así, la construcción de la dupla protagonista, hace que funcione.
Aunque reconozco que no es una película que elegiría ver por placer estético o narrativo, entiendo perfectamente a quién va dirigida. Hay un público que celebra este tipo de comedias extremas y, para ellos, Bolas arriba será una joya de culto instantáneo.
Para los argentinos, hay un condimento extra hacia el final que justifica lo desestabilizante que es la historia. Este es, sin dudas, uno de esos momentos donde Hollywood decide abrazar nuestra cultura desde el lugar más insólito y delirante imaginable.
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