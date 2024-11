Bomba: aseguran que Mauro Icardi sospecha que Wanda Nara está embarazada

“Es una data que me llegó y que pudimos chequear, y lo tengo recontra confirmado. Mauro viene al país por algo que realmente cree. Él hizo un llamado hace un semana, en dos ocasiones, y tuvo una conversación con una médica obstetra”, comenzó diciendo.

Después de lanzar la bomba, aseguró: “Él está convencido que Wanda estaría esperando un hijo de L-Gante. La data que le llega a él es muy concreta, entonces para Mauro esto está sucediendo".

Data EXPLOSIVA del triángulo amoroso del momento: WANDA - ICARDI - L-GANTE



"Mauro estaría convencido que Wanda está esperando un hijo de L-Gante"



Sobre su regreso a Argentina, el panelista explicó: “Su destino era Roma, iba a estar un tiempo ahí y después iba a venir. A raíz de esta información se toma el primer avión porque acá se quiere sacar la duda si es verdad o mentira”.

“Yo esto se lo pregunté a ella. El sábado a la noche no me contestó, ayer insisto y me pone 'mmm no'. Después le digo 'dale Wanda sí o no'. Y me mandó un audio L-Gante diciendo que están esperando que se cumplan los tres meses”, acotó Yanina Latorre, quien estuvo en comunicación constante con la pareja durante el fin de semana.

“Lo que me confirman respecto del llamado de Mauro con la obstetra, es que no creían que era él y pidió hacer videollamada. Quien le acerca esta data a Mauro es una persona que tienen en común con Wanda", finalizó Pepe, causando la sorpresa de todos.