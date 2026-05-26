Del glamour europeo al locro: las anómalas instantáneas de Wanda Nara junto a la familia de Icardi

wanda locro Wanda Nara y los Icardi

Pero detrás de las cargadas también apareció otra lectura mucho más interesante. Porque en medio de la separación mediática con Icardi, los conflictos judiciales y la tensión permanente que rodea a la expareja, las imágenes dejaron en evidencia que Wanda todavía mantiene vínculo con parte de la familia del delantero. Y eso llamó muchísimo la atención.

De hecho, varios usuarios remarcaron un detalle particular: mientras Mauro continúa mostrando su viaje por Asia, fue Wanda quien apareció acercando nuevamente a las hijas del futbolista al entorno familiar rosarino durante una fecha patria muy simbólica.

Según trascendió, incluso la propia Wanda ayudó a difundir la venta desde sus redes sociales, algo que terminó potenciando todavía más la repercusión de la jornada. El movimiento fue tan grande que, de acuerdo a distintas versiones, lograron vender cientos de porciones entre locro y empanadas.

Sin embargo, más allá de la comida o del fenómeno viral, lo que verdaderamente impactó fue la imagen en sí misma. Porque durante años internet construyó una idea muy específica alrededor de Wanda Nara: lujo, exposición, exclusividad y una vida completamente alejada de cualquier situación cotidiana. Por eso verla en una escena tan simple, familiar y barrial produjo una reacción inesperada incluso entre quienes suelen seguirla solamente por el escándalo o el show permanente.

wanda locro

wanda locro