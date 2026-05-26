Del glamour europeo al locro: las anómalas instantáneas de Wanda Nara junto a la familia de Icardi
La empresaria apareció en Rosario ayudando en la clásica venta de locro y empanadas que organiza la familia del futbolista cada 25 de Mayo.
En un universo paralelo donde las redes sociales no existieran, probablemente nadie habría imaginado una escena así. Mientras Mauro Icardi disfruta de unos días en Japón junto a China Suárez, en Rosario apareció una imagen completamente distinta vinculada a la familia del delantero: Wanda Nara colaborando en una venta de locro y empanadas por el 25 de Mayo.
La escena rápidamente empezó a circular en redes porque parecía romper por completo con el personaje público que Wanda construyó en los últimos años. Acostumbrada a mostrarse rodeada de lujo, viajes internacionales, marcas exclusivas y producciones de alto perfil, esta vez se la vio en un contexto muchísimo más cotidiano y familiar. Delantal, cocina improvisada, ollas gigantes y una jornada gastronómica barrial terminaron reemplazando por unas horas el universo premium que suele dominar sus publicaciones.
Todo ocurrió en Rosario, donde Juan Icardi —padre del futbolista— volvió a realizar la tradicional venta de comidas patrias que organiza hace años para el 25 de Mayo. Como suele pasar en cada edición, vecinos, conocidos y fanáticos se acercaron para comprar locro y empanadas caseras. Sin embargo, esta vez la presencia de Wanda junto a Francesca e Isabella convirtió la jornada en un fenómeno viral casi automático.
Las fotos y videos mostraron a la empresaria completamente integrada al movimiento familiar, ayudando en la organización y participando de la jornada como una más. El contraste visual fue tan fuerte que las redes reaccionaron enseguida con memes, comentarios y bromas sobre “la Wanda del locro”, una versión bastante distinta a la celebrity internacional asociada hoy al glamour europeo y las marcas de lujo.
Pero detrás de las cargadas también apareció otra lectura mucho más interesante. Porque en medio de la separación mediática con Icardi, los conflictos judiciales y la tensión permanente que rodea a la expareja, las imágenes dejaron en evidencia que Wanda todavía mantiene vínculo con parte de la familia del delantero. Y eso llamó muchísimo la atención.
De hecho, varios usuarios remarcaron un detalle particular: mientras Mauro continúa mostrando su viaje por Asia, fue Wanda quien apareció acercando nuevamente a las hijas del futbolista al entorno familiar rosarino durante una fecha patria muy simbólica.
Según trascendió, incluso la propia Wanda ayudó a difundir la venta desde sus redes sociales, algo que terminó potenciando todavía más la repercusión de la jornada. El movimiento fue tan grande que, de acuerdo a distintas versiones, lograron vender cientos de porciones entre locro y empanadas.
Sin embargo, más allá de la comida o del fenómeno viral, lo que verdaderamente impactó fue la imagen en sí misma. Porque durante años internet construyó una idea muy específica alrededor de Wanda Nara: lujo, exposición, exclusividad y una vida completamente alejada de cualquier situación cotidiana. Por eso verla en una escena tan simple, familiar y barrial produjo una reacción inesperada incluso entre quienes suelen seguirla solamente por el escándalo o el show permanente.
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