Se filtraron los dichos de la China Suárez para la restitución de las hijas de Mauro Icardi

También trascendió que había registros de vacaciones y momentos en el mar, donde las hijas de Mauro Icardi y los hijos de la actriz aparecían disfrutando juntos. Otro de los puntos que más repercusión generó fue que la China Suárez afirmó que intenta acompañar emocionalmente a las menores en medio del conflicto entre sus padres.

Según explicó, busca que las niñas no se vean afectadas negativamente por la situación judicial y mediática que atraviesa la familia. La actriz también remarcó que no realiza diferencias entre sus hijos y las hijas del delantero del Galatasaray, intentando que todos compartan un ambiente familiar de contención y tranquilidad.

Las declaraciones volvieron a colocar a la China Suárez en el centro de la escena y provocaron una enorme repercusión en el mundo del espectáculo, donde el conflicto con Wanda Nara continúa sumando capítulos día tras día.