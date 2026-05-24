El papá de Mauro Icardi venderá locro para el 25 de mayo: cuánto cuesta

En las distintas plataformas de comunicación, una oleada de usuarios se dedicó a encomiar el espíritu de sacrificio y la sencillez del progenitor del delantero de fútbol. Entre las tantas dedicatorias que poblaron las publicaciones, se destacaron frases como “Ojalá venda muchísimo” y “Nada más valioso que un hombre trabajador, digno y con humildad de corazón. ¡Qué orgullo Don Icardi!”. La calidez y la cultura del esfuerzo demostrada por Juan sirvieron como imán para captar la atención de una masa renovada de potenciales clientes.

No obstante, el reverso de los elogios para el cocinero se tradujo en severos cuestionamientos orientados hacia la figura de Mauro Icardi. El atacante del Galatasaray de Turquía se encuentra actualmente de vacaciones por Japón junto a su pareja, la China Suárez, una distancia física y afectiva que la comunidad virtual le facturó con severidad en el box de comentarios.

“Como siempre Wanda apoyando el trabajo del papá de Icardi, mientras su propio hijo ni siquiera lo hace. ¡Qué vergüenza!”, arremetió con dureza una cibernauta. En esa misma línea de reclamos y reproches familiares, otros internautas optaron por etiquetar directamente el perfil del futbolista para manifestarle su descontento: “Dale @mauroicardi, media pila con tu padre, pésimo hasta como hijo”.

Toda esta ola de sospechas y juicios de valor en torno a las finanzas de los Icardi no es una novedad absoluta. El año pasado, Ivana Icardi se vio en la obligación de romper el silencio tras cansarse de las insistentes dudas que sembraba el público respecto a la aparente falta de asistencia económica por parte de su hermano deportista. Ante el reiterado interrogante de “¿Su hijo millonario y ni lo ayuda al padre?“, la creadora de contenido apeló a su cuenta oficial de la plataforma X para echar luz sobre el panorama laboral de su núcleo íntimo.

“Mi papá trabaja con su venta de comida a domicilio, mi mamá es encargada en una lavandería hotelera”, detalló la exparticipante del reality "Gran Hermano" en aquella oportunidad frente a su comunidad de seguidores, buscando normalizar la realidad de sus progenitores. Acto seguido, la influencer aportó precisiones sobre las ocupaciones de su otro hermano, Guido: “Vive en Suiza, trabaja de chef y tatuador”. Para finalizar y disipar cualquier tipo de manto de duda sobre su propio pasar y su sustentabilidad diaria, la joven enumeró sus distintas fuentes de ingresos: “Trabajo con colaboraciones en mis redes sociales y de project manager para una empresa de eventos y arquitectura”.