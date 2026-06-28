"Brilla Campeón", la canción de Meneses que nació como homenaje a Lionel Messi y terminó emocionando a todos
Sus creadores hablaron con Minutouno.com y contaron cómo una canción pensada desde el fútbol terminó transformándose en una historia de vida y superación
Durante este Mundial 2026, Meneses presentó "Brilla Campeón", una canción inspirada en Lionel Messi que rápidamente empezó a generar repercusión entre los hinchas argentinos. Lo que comenzó como una idea simple, casi como un juego entre músicos, terminó convirtiéndose en un homenaje que busca reflejar la historia del capitán de la Selección desde un lugar mucho más profundo.
En diálogo con minutouno.com, uno de los integrantes del grupo explicó que el objetivo inicial era hacer una canción para Leo porque sentían que era algo que todavía no existía. "Un día dijimos: vamos a hacer una canción para Leo, porque no puede ser que no tengamos una canción para él", contaron.
Sin embargo, durante el proceso creativo descubrieron que el tema iba mucho más allá del fútbol. La historia personal de Messi, sus comienzos, las dificultades que tuvo que atravesar y el rol fundamental de su abuela fueron algunos de los elementos que transformaron la canción en algo emocional.
Una canción que habla de Lionel Messi, pero también de todos
"Nos dimos cuenta de que trascendía lo futbolístico", explicaron desde Meneses. Según contaron, las primeras reacciones de quienes escuchaban el tema fueron las que terminaron de confirmarles que habían logrado transmitir algo especial.
"Algunos nos decían que se emocionaban, que lloraban con la historia de la abuela, con las metáforas y con esa idea de la piedra en el zapato, que tiene que ver con todos los obstáculos que él tuvo que superar", señalaron.
Para los integrantes de la banda, la clave está en que la historia de Messi puede conectarse con la vida de cualquier persona. "Tiene que ver con las historias de vida, con las personas, con esos momentos donde alguien te ayuda y confía en vos para seguir adelante", remarcaron.
La repercusión superó sus expectativas. El videoclip comenzó a sumar miles de reproducciones y recibió mensajes desde distintos países. "Estamos sorprendidos por el impacto que tuvo la canción y el video", aseguraron.
El sueño de tocarle la canción a Messi
Más allá del reconocimiento del público, Meneses tiene un objetivo pendiente: que el propio Lionel Messi pueda escuchar "Brilla Campeón". "Hasta que no se la toquemos a Leo en su casa, en pantuflas, en Miami, no vamos a parar", bromearon.
La banda viajará al Mundial 2026 en motorhome para seguir a la Selección Argentina y llevar la canción con ellos. "Nos vamos con una guitarra y con la ilusión de que de alguna manera le llegue. Creemos que él no es ajeno a este tipo de gestos y que siempre se emociona cuando hablan de su historia", expresaron.
Además, destacaron la participación de Julián Barrett en el proyecto y contaron que llegó una versión de que Messi es fanático de Áspera, la banda de la que forma parte el músico. Ese dato aumentó todavía más las expectativas de poder tener un encuentro con el capitán argentino.
Para Meneses, el impacto de "Brilla Campeón" también tiene que ver con una búsqueda artística: volver a canciones con identidad, emoción y una historia detrás. "La emoción y el sentimiento siempre van a mover al arte y a las personas", reflexionaron.
Con la Selección Argentina lista para una nueva aventura mundialista, la canción ya comenzó a ocupar un lugar especial entre los hinchas. Un homenaje a Messi que, según sus creadores, nació desde la admiración pero terminó convirtiéndose en una historia que representa a muchos.
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