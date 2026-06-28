Así festejó Antonella Roccuzzo el gol de Lionel Messi

El triunfo de la Selección Argentina en el cierre de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos dejó postales imborrables tanto dentro como fuera de la cancha. A pesar de que Lionel Messi comenzó el encuentro en el banco de suplentes, el ingreso del capitán en la segunda mitad del partido modificó por completo el desarrollo del juego, desatando la euforia absoluta de sus seres queridos en las tribunas.