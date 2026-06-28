Así festejó Antonella Roccuzzo el gol de Lionel Messi
Luego de que el capitán de la Scaloneta ingresara al campo de juego, pateó un tiro libre que terminó en gol. Así festejó su esposa.
El triunfo de la Selección Argentina en el cierre de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos dejó postales imborrables tanto dentro como fuera de la cancha. A pesar de que Lionel Messi comenzó el encuentro en el banco de suplentes, el ingreso del capitán en la segunda mitad del partido modificó por completo el desarrollo del juego, desatando la euforia absoluta de sus seres queridos en las tribunas.
La sola presencia del astro del Inter Miami en el campo de juego revolucionó el esquema ofensivo nacional. Con una definición magistral que sirvió para sentenciar el marcador, el diez anotó su gol número seis en esta Copa Mundial de la FIFA, una conquista de altísima factura técnica que provocó que la locura de su familia se desatara por completo en la intimidad del palco oficial del estadio de Dallas.
Más allá de lo estrictamente deportivo, uno de los focos de atención de las cámaras en la antesala del gol, estuvo puesto en la vestimenta seleccionada por Antonela Roccuzzo. Manteniendo una línea estética que ya se transformó en una suerte de cábala familiar, la influencer se vistió nuevamente con la camiseta titular de la Selección argentina, portando con orgullo las bandas albicelestes.
Este criterio estético para alentar a la Scaloneta no fue una determinación aislada de la empresaria rosarina. Se trató de una decisión que imitaron sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, quienes ingresaron al sector preferencial luciendo exactamente la misma indumentaria oficial que su madre, conformando un bloque compacto de aliento para el futbolista a lo largo de toda la calurosa jornada texana.
El desahogo definitivo para el clan Messi llegó en el momento en el que Lionel parea el tiro libre, precisamente en el instante en que el capitán frotó la lámpara y sacó un zurdazo inatajable. Segundos después de la pelota que se colgó del ángulo tras el disparo de Messi, haciendo estéril el esfuerzo del arquero de Jordania, las cámaras de la transmisión televisiva internacional abandonaron el terreno de juego para apuntar de forma directa hacia las gradas preferenciales.
Fue en ese preciso momento de máxima ebullición cuando los monitores captaron el costado más humano y sensible de la jornada mundialista. Entonces, se pudo ver el emotivo festejo de Antonela, quien en medio de los gritos de gol de los miles de fanáticos argentinos presentes en el estadio, se fundió en un tierno y apretado abrazo con el más pequeño de la dinastía, Ciro Messi, coronando otra tarde histórica para el fútbol nacional.
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