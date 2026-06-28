Así fue el relato de Mariano Closs al golazo de Lionel Messi ante Jordania
El capitán argentino apareció con toda su jerarquía para marcar de tiro libre el 3-1 de la Selección en el Mundial 2026.
La Selección Argentina volvió a regalar una imagen inolvidable en el Mundial 2026 y, como suele ocurrir en cada aparición importante del equipo, hubo un protagonista que volvió a darle una cuota especial al momento: Mariano Closs.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se enfrentaba a Jordania y, cuando el partido estaba en un momento clave, Lionel Messi apareció para demostrar una vez más toda su calidad. El capitán argentino tomó la pelota para ejecutar un tiro libre y, con una precisión magistral, la colocó contra un palo para marcar el 3-1.
La definición del astro argentino generó una explosión de emoción entre los hinchas y rápidamente recorrió el mundo. Pero además del gol, la atención volvió a estar puesta en la manera de contarlo de Mariano Closs, quien relató el encuentro para Disney+ y volvió a emocionar a los fanáticos con su estilo inconfundible.
El relato de Mariano Closs que acompañó otro momento histórico de Messi
La voz del periodista se convirtió nuevamente en parte de la escena. La intensidad, la emoción y la forma de describir cada movimiento de Messi hicieron que el tiro libre tuviera todavía más impacto entre quienes seguían el partido.
En redes sociales, miles de hinchas destacaron el relato de Closs y remarcaron cómo su manera de transmitir potencia los momentos más importantes de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo.
El gol de Messi no fue solamente una nueva muestra de talento del capitán, sino también una de esas postales mundialistas que quedan guardadas: la pelota entrando al arco, la celebración argentina y una narración que acompañó la magia del mejor jugador del mundo.
Además, Lionel Scaloni volvió a apostar por una rotación en el equipo, teniendo en cuenta que la Selección ya tenía asegurada su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El entrenador decidió cuidar a algunos de sus principales futbolistas y administrar energías pensando en la próxima instancia.
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