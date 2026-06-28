Así fue el relato de Mariano Closs al golazo de Lionel Messi ante Jordania

En redes sociales, miles de hinchas destacaron el relato de Closs y remarcaron cómo su manera de transmitir potencia los momentos más importantes de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo.

El gol de Messi no fue solamente una nueva muestra de talento del capitán, sino también una de esas postales mundialistas que quedan guardadas: la pelota entrando al arco, la celebración argentina y una narración que acompañó la magia del mejor jugador del mundo.

Además, Lionel Scaloni volvió a apostar por una rotación en el equipo, teniendo en cuenta que la Selección ya tenía asegurada su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El entrenador decidió cuidar a algunos de sus principales futbolistas y administrar energías pensando en la próxima instancia.