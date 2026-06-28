Un récord más para Lionel Messi: clavó un golazo de tiro libre y sumó otro hito inédito
El mejor jugador de la historia sigue como máximo goleador histórico de los mundiales, pero además alcanzó una racha hasta ahora única.
El cierre de la fase de grupos ante Jordania en Dallas guardaba una última gema. Tal como había anticipado Lionel Scaloni, Lionel Messi ingresó en el segundo tiempo para sumar rodaje de cara a los octavos de final y no tardó en hacer de las suyas.
Con una ejecución magistral de tiro libre, el capitán firmó el 3-1 definitivo para empezar a liquidar otra victoria de la Selección Argentina.
El gol del astro rosarino sirvió para revalidar su vigencia absoluta y, de paso, quebrar una serie de marcas históricas que parecen imposibles de alcanzar para cualquier otro mortal.
Lionel Messi, el dueño de los récords mundialistas
Con este nuevo grito en territorio norteamericano, Messi destrozó las estadísticas de la máxima cita del fútbol:
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Séptimo partido consecutivo anotando: Se convirtió en el primer futbolista en la historia en marcar de forma consecutiva en siete encuentros de la Copa del Mundo, una racha implacable que arrastra desde los octavos de final de Qatar 2022 hasta el día de hoy.
Máximo artillero del certamen: Sumó su sexto festejo en lo que va del torneo, lo que lo consolida en la cima de la tabla de goleadores de la actual edición.
Histórico de los Mundiales: Alcanzó la colosal cifra de 19 goles en Copas del Mundo, estirando su ventaja como el máximo goleador histórico de la competición.
La Albiceleste avanza a paso firme hacia los playoffs con puntaje ideal, la delantera afilada y un Messi que, jugando apenas un puñado de minutos, demuestra que su ambición de gloria sigue intacta.
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