Un récord más para Lionel Messi: clavó un golazo de tiro libre y sumó otro hito inédito

Lionel Messi, el dueño de los récords mundialistas

Con este nuevo grito en territorio norteamericano, Messi destrozó las estadísticas de la máxima cita del fútbol:

Séptimo partido consecutivo anotando : Se convirtió en el primer futbolista en la historia en marcar de forma consecutiva en siete encuentros de la Copa del Mundo, una racha implacable que arrastra desde los octavos de final de Qatar 2022 hasta el día de hoy.

Máximo artillero del certamen : Sumó su sexto festejo en lo que va del torneo, lo que lo consolida en la cima de la tabla de goleadores de la actual edición.

Histórico de los Mundiales: Alcanzó la colosal cifra de 19 goles en Copas del Mundo, estirando su ventaja como el máximo goleador histórico de la competición.

La Albiceleste avanza a paso firme hacia los playoffs con puntaje ideal, la delantera afilada y un Messi que, jugando apenas un puñado de minutos, demuestra que su ambición de gloria sigue intacta.