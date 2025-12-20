Ca7riel y Paco Amoroso sorprendieron al anunciar que ponen en pausa su carrera: los motivos
A través de un comunicado, los artistas revelaron que decidieron alejarse de la música por un tiempo.
Este viernes, Ca7riel y Paco Amoroso sorprendieron a sus seguidores al anunciar una pausa en su proyecto en conjunto, a pesar de haber confirmado recientemente la salida de un nuevo álbum. La noticia fue comunicada a través de sus redes sociales y dejó en suspenso tanto el disco como la gira que tenían prevista.
Desde su cuenta oficial, el dúo explicó que la decisión está directamente relacionada con el nivel de exposición que atravesaron en el último tiempo. “A nuestros fans, les escribimos con el corazón en la mano para pedirles perdón. Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar. Tomamos decisiones erróneas y apresuradas”, expresaron en el comunicado.
“Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar”, afirmaron, dejando en claro que la pausa responde a una necesidad personal y emocional.
En ese mismo mensaje, también confirmaron que tanto el lanzamiento del nuevo material como la gira quedarán postergados hasta nuevo aviso. El proyecto titulado Top of the hills quedó así en stand by, a la espera de un mejor momento.
“‘Top of the hills’ nació en un momento de demasiada velocidad. Hoy decidimos frenar, posponer el disco y la gira hasta nuevo aviso”, explicaron, dando contexto a una etapa marcada por el vértigo y la sobreexigencia.
Para cerrar, el dúo agradeció el acompañamiento constante de su público y dejó abierta la posibilidad de un regreso cuando estén preparados: “Gracias por estar incluso cuando nos perdemos. Esperamos poder volver cuando estemos preparados. Gracias”.
Esto generó un gran impacto en sus fanáticos, ya que todos estaban preparados para escuchar el nuevo material de los artistas y esta noticia los sacudió. A pesar de esto, todos decidieron apoyarlos y les dejaron cientos de mensajes cálidos por el momento que están atravesando artísticamente.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario