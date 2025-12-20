Ca7riel y Paco Amoroso sorprendieron al anunciar que ponen en pausa su carrera: los motivos

Para cerrar, el dúo agradeció el acompañamiento constante de su público y dejó abierta la posibilidad de un regreso cuando estén preparados: “Gracias por estar incluso cuando nos perdemos. Esperamos poder volver cuando estemos preparados. Gracias”.

Esto generó un gran impacto en sus fanáticos, ya que todos estaban preparados para escuchar el nuevo material de los artistas y esta noticia los sacudió. A pesar de esto, todos decidieron apoyarlos y les dejaron cientos de mensajes cálidos por el momento que están atravesando artísticamente.