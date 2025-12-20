Quién ganará el duelo entre Flor Vigna y Mica Viciconte, según las redes sociales

En la antesala del combate, Flor y Mica participaron del pesaje oficial. En ese momento se confirmó que Viciconte registró 62,3 kg, mientras que Vigna marcó 62,8 kg, una diferencia mínima que no pasó inadvertida. “Flor esto no es Combate. Te espero en el ring”, fue una de las chicanas que circularon en redes sociales y que reavivaron antiguas rivalidades, pese a que en los últimos tiempos ambas habían mostrado un vínculo más distendido.