Quién ganará el duelo entre Flor Vigna y Mica Viciconte, según las redes sociales
Dos ex Combate volverán a verse las caras, ahora en una lucha de boxeo amateur en el marco de "Párense de Manos 3". Los detalles en la nota.
Flor Vigna y Mica Viciconte protagonizarán un nuevo cruce en "Párense de manos 3" que ya genera enorme repercusión en redes sociales, especialmente entre quienes siguieron de cerca su paso por Combate.
La cita será este sábado 20 de diciembre a las 18:30 en el Palacio Ducó, donde ambas se subirán al ring en la tercera edición del reconocido evento de boxeo amateur. El evento contará con transmisión por Kick desde las 16:30, a través del canal de Luquitas Rodríguez. Las dos mediáticas alcanzaron la popularidad como referentes de los equipos rojo y verde, y ahora volverán a medirse en un contexto completamente distinto.
En la antesala del combate, Flor y Mica participaron del pesaje oficial. En ese momento se confirmó que Viciconte registró 62,3 kg, mientras que Vigna marcó 62,8 kg, una diferencia mínima que no pasó inadvertida. “Flor esto no es Combate. Te espero en el ring”, fue una de las chicanas que circularon en redes sociales y que reavivaron antiguas rivalidades, pese a que en los últimos tiempos ambas habían mostrado un vínculo más distendido.
Tras el pesaje, comenzaron a multiplicarse los pronósticos entre los usuarios, con mensajes como: “Mirá el brazo de la Viciconte. Te mete una mano y te deja turulekaaaa” o “pobre Mica la va a ligar mal”. Si bien se registraron más opiniones a favor de la pareja de Fabián Cubero que de la cantante, todo quedó en el terreno de la especulación.
Lo que sí parece seguro es que la grieta histórica sigue vigente: quienes alguna vez alentaron al equipo rojo se inclinarán por Flor Vigna, mientras que los fanáticos del verde apoyarán a Mica Viciconte. El desenlace de este esperado duelo se resolverá, finalmente, arriba del ring. ¿Quién ganará?
El cronograma de Párense de manos
Horario de inicio y apertura:
- 16:00 hs - Apertura de puertas
- 16:30 hs - Comienza la transmisión + DJ Set Vica Bah
- 17:00 hs - Alfombra roja / Comienzo transmisión Telefe
- 17:40 hs - Video opening
- 17:45 hs - Apertura evento / Presentación de los hosts
Peleas programadas y shows:
- 18:00 hs - Monzón vs Bonavena
- 18:30 hs - Vigna vs Viciconte
- 19:20 hs - Pérez vs Jove
- 19:50 hs - Dairi vs Espe
- 20:15 hs - Show Lit Killah
- 20:30 hs - Gabino vs Banks
- 21:00 hs - Coty vs Carito
- 21:30 hs - Show Tuss/Warriors
- 21:50 hs - Mernuel vs Cosmic Kid
- 22:20 hs - Grego vs Goncho
- 22:50 hs - Show Gaspar Benegas
- 23:10 hs - Perxitaa vs Coker
- 23:40 hs - Video homenaje / Himno Nacional Argentino
- 23:50 hs - Pepi vs Maravilla
- 00:30 hs - Gero vs Mazza
- 01:00 hs - Despedida y créditos
Transmisión:
- Míralo en vivo por: kick.com/luquitarodriguez
- Por Telefe
