Párense de Manos 3: así fue la espectacular pelea donde Flor Vigna se impuso ante Mica Viciconte
Tras un apasionante duelo, la artista se coronó bicampeona luego de vencer a la mediática y panelista de "Ariel en su salsa" (Telefe).
El estadio Tomás Adolfo Ducó es hoy el escenario de Párense de Manos 3, el evento de boxeo entre celebridades de programas de televisión y de streaming que marca el cierre del año. Organizada por Lucas “Luquitas” Rodríguez, esta edición no solo busca entretener, sino elevar el estándar de las transmisiones de streaming en el país, ofreciendo una experiencia multiplataforma para miles de espectadores.
En ese marco, Flor Vigna se coronó bicampeona tras vencer a Mica Viciconte, en un duelo que no tuvo desperdicio en la tarde de este sábado.
En la edición anterior, Párense de Manos 2 (celebrada en diciembre de 2024 en el estadio de Vélez), Flor Vigna le ganó a la influencer y empresaria colombiana Manuela QM. Esa pelea terminó con una victoria para la argentina por nocaut técnico (TKO) en el segundo round.
Este 20 de diciembre, Flor Vigna volvió a subir al ring en la tercera edición del evento, donde venció a Mica Viciconte por decisión unánime de los jurados, consagrándose así como "bicampeona" del torneo.
Párense de Manos, el evento que nadie quiere perderse
El fenómeno de Párense de Manos surgió como una adaptación argentina de La Velada del Año (el exitoso evento del streamer español Ibai Llanos), pero con una impronta profundamente local, "terrenal" y vinculada a la cultura del streaming de Buenos Aires.
La idea nació dentro de "Paren La Mano", el programa de radio y streaming en Vorterix conducido por Lucas "Luquitas" Rodríguez, Germán Beder y Alfredo Montes de Oca. Tras el éxito masivo de las veladas en España, Luquitas —quien ya era una figura central de la comunidad digital en Argentina— decidió que era momento de trasladar ese formato al "estilo criollo".
Aunque Luquitas es la cara y el cerebro creativo, Coscu (Martín Pérez Disalvo) fue un motor fundamental en el inicio. Después de pelear y ganar en La Velada del Año 3 en España ante 3.3 millones de personas, Coscu regresó con la intención de fomentar el boxeo de streamers en Argentina, colaborando activamente en los primeros anuncios y la convocatoria.
Lo que empezó como una charla de amigos en el estudio se materializó el 21 de diciembre de 2023 en el mítico Luna Park. Elegir el "Templo del Boxeo" argentino no fue casualidad: buscaban validar el evento no solo como un show de internet, sino como parte de la rica historia pugilística del país.
A diferencia del evento de Ibai, que es más "glamoroso" y de escala global, Párense de Manos se destaca por su humor interno y la cercanía. Los participantes suelen ser amigos o conocidos del ecosistema del streaming local (como Roberto Galati, Grego Rossello o figuras como el Turco García), lo que genera una narrativa de "pelea de barrio" con producción de primer nivel.
