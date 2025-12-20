Un panelista de Carajo tendrá un cargo en el Gobierno: de quién se trata y qué hará
El panelista fue convocado por Carlos Presti para sumarse al Ministerio de Defensa.
La agrupación militante de Las Fuerzas del Cielo, que lideran el propagandista Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, y el diputado provincial Agustín Romo, tendrá otro representante en el Gobierno de Javier Milei.
Se trata de Nicolás Promanzio, panelista del canal de streaming Carajo y participante habitual del ciclo La Misa, el programa ultraoficialista que conduce Parisini, uno de los laderos fieles de Santiago Caputo, el principal asesor del Presidente.
La convocatoria fue realizada por el teniente general Carlos Alberto Presti, sucesor de Luis Petri en la cartera.
Si bien el propio Promanzio confirmó su incorporación en su programa La Letra Chica, emitido por Neura, aclaró que por el momento no profundizará en detalles sobre sus tareas.
Según señalaron fuentes a La Nación, desde el ámbito oficial también se indicó que aún no existe una definición formal sobre el puesto que ocupará dentro del organigrama del ministerio.
Quién es el columnista del "Gordo Dan" que será funcionario
Promanzio, oriundo de Rosario, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Austral.
En su actividad mediática dentro de la plataforma Carajo, suele estar a cargo de informes vinculados a la geopolítica y temas de defensa.
Su cercanía con el gabinete ya se había manifestado previamente al ocupar un lugar privilegiado durante la presentación de los aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca.
Respecto a su llegada a la función pública, el militante afirmó que su objetivo es colaborar para que la Argentina “vuelva a ser grande”.
El avance de “Las Fuerzas del Cielo” en el Estado
Este nombramiento refuerza la tendencia de integrantes del núcleo duro libertario que acceden a cargos gubernamentales.
El programa La Misa, donde Promanzio colabora, es considerado un símbolo de la “batalla cultural” oficialista y un espacio de debate donde se busca imponer la narrativa del Gobierno en redes sociales.
De acuerdo con las fuentes, otros referentes del espacio que ya perciben un sueldo estatal son:
- Juan Pablo Carreira (“Juan Doe”): Director nacional de Comunicación Digital.
- Lucas “Sagaz” Luna: Director de la empresa estatal Intercargo.
- Nahuel Sotelo: Exsecretario de Culto y legislador bonaerense.
Recientemente, el presidente Javier Milei visitó los estudios de Carajo en Palermo para conversar con Parisini, reafirmando la estrecha relación entre la militancia digital y la conducción de la Casa Rosada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario