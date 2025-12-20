Un panelista de Carajo tendrá un cargo en el Gobierno: de quién se trata y qué hará

Quién es el columnista del "Gordo Dan" que será funcionario

Promanzio, oriundo de Rosario, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Austral.

En su actividad mediática dentro de la plataforma Carajo, suele estar a cargo de informes vinculados a la geopolítica y temas de defensa.

Su cercanía con el gabinete ya se había manifestado previamente al ocupar un lugar privilegiado durante la presentación de los aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca.

Respecto a su llegada a la función pública, el militante afirmó que su objetivo es colaborar para que la Argentina “vuelva a ser grande”.

El avance de “Las Fuerzas del Cielo” en el Estado

Este nombramiento refuerza la tendencia de integrantes del núcleo duro libertario que acceden a cargos gubernamentales.

El programa La Misa, donde Promanzio colabora, es considerado un símbolo de la “batalla cultural” oficialista y un espacio de debate donde se busca imponer la narrativa del Gobierno en redes sociales.

De acuerdo con las fuentes, otros referentes del espacio que ya perciben un sueldo estatal son:

Juan Pablo Carreira (“Juan Doe”): Director nacional de Comunicación Digital.

Director nacional de Comunicación Digital. Lucas “Sagaz” Luna: Director de la empresa estatal Intercargo.

Director de la empresa estatal Intercargo. Nahuel Sotelo: Exsecretario de Culto y legislador bonaerense.

Recientemente, el presidente Javier Milei visitó los estudios de Carajo en Palermo para conversar con Parisini, reafirmando la estrecha relación entre la militancia digital y la conducción de la Casa Rosada.