Christian Petersen evoluciona favorablemente: "Se despertó, lloró y también sonrió"

Christian Petersen y el giro que dio a su vida: los motivos que lo llevaron a radicarse en el sur

La atención permanece centrada en el estado de salud del prestigioso chef Christian Petersen, quien días atrás atravesó una descompensación mientras realizaba una travesía por el volcán Lanín, en plena Patagonia. El episodio encendió la preocupación en su entorno y volvió a poner en foco el fuerte lazo que lo une a ese lugar.

San Martín de los Andes no es un destino casual en su historia reciente. En el último tiempo, Petersen había decidido instalarse allí para iniciar una etapa distinta, lejos del vértigo de la Ciudad de Buenos Aires. Rodeado de naturaleza, encontró el espacio ideal para desarrollar nuevos proyectos profesionales y personales, y para construir una vida marcada por la tranquilidad y el contacto con lo esencial.

christian-petersen-1

A fines de noviembre, en diálogo con Teleshow, el cocinero de 56 años contaba cómo combinaba el impulso laboral con la necesidad de bajar el ritmo y pensar en el cuidado personal. “Entendí que lo mejor es formar un gran equipo de trabajo, en el que se pueda delegar y, así, descansar”, sostuvo entonces, al revelar su intención de tomarse un descanso antes de encarar el 2026.

Ese cambio de perspectiva se afianzó tras su casamiento, que significó un antes y un después en su manera de proyectar el futuro. Incluso su idea de luna de miel reflejaba ese espíritu viajero y simple que lo caracteriza: “La idea es agarrar la ruta y recorrer el Sur. Llegar a Pirámides, ver las ballenas y cocinar, tomar mates, charlar y volver a trabajar, recorriendo la Argentina, que es lo que nos gusta”.

Hoy, aquellas palabras cobran un sentido distinto. Los planes, el trabajo y los viajes quedaron en suspenso ante una prioridad ineludible: la recuperación y el cuidado de su salud.