Informe del Banco Central: la morosidad en préstamos personales y tarjetas de crédito es récord desde 2010

Entre los factores que explican este aumento en la morosidad se encuentran los elevados costos de financiamiento y la caída o estancamiento de los salarios reales. No obstante, algunos analistas, como el economista Roberto Arias, sostienen que parte del incremento es esperable, dado que el crédito al sector privado se duplicó en términos reales y pudo haber incorporado a segmentos de mayor riesgo.