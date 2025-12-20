Párense de Manos 3 EN VIVO: minuto a minuto de la alfombra roja, shows musicales y peleas

Mica Viciconte también palpitó el encuentro con Flor Vigna
Según la esposa de Fabián Cubero, ambas son "muy competitivas", por lo que anticipó un duelo que dará qué hablar.
EN VIVOBoxeo amateur
Se lleva a cabo la tercera edición del evento de boxeo amateur creado por Luquita Rodríguez. El detalle de las peleas y los shows de una jornada histórica.
17:46
17:30
14:36
14:34
01:26
01:25
18 de diciembre | 21:41
18 de diciembre | 21:41
18 de diciembre | 21:40
18 de diciembre | 21:40
Párense de Manos 3 ya dejó de ser solo una expectativa y pasó a convertirse en uno de los eventos más importantes del año dentro del cruce entre entretenimiento digital y deporte.
La tercera edición del espectáculo de boxeo amateur entre creadores de contenido se lleva a cabo este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, y cuenta con una cartelera cargada de combates, shows musicales y una transmisión que marcará un antes y un después para este tipo de formatos en Argentina.
Organizado por Lucas “Luquitas” Rodríguez, el evento tendrá un total de once peleas, además de presentaciones musicales en vivo, alfombra roja y múltiples momentos especiales pensados tanto para el público presente como para quienes lo sigan desde sus casas.
Dejá tu comentario