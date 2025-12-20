Párense de Manos 3 EN VIVO: minuto a minuto de la alfombra roja, shows musicales y peleas

Live Blog Post

Párense de Manos 3 no se suspende por lluvias

En cuanto al pronóstico, y tal como estaba previsto, el sábado se presentó con lluvias desde la madrugada, las que se mantenían en horas de la mañana y mediodía, lo que hacía peligrar el evento.

Sin embargo, la organización confirmó este mismo sábado cerca de las 12 del mediodía, que la velada de boxeo amateur seguía en pie. "Dado que el pronóstico nos indica que las lluvias cesarán previas al inicio del evento, confirmamos que se realizará con normalidad", indicaron.

