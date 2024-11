Cachete Sierra renunció a Cantando 2024: el motivo

Por qué Cachete Sierra renunció a Cantando 2024

Al comenzar, Agustín expresó: "Hoy venimos a decir gracias y hasta acá hemos llegado con el equipo. Más que nada por un tema ya de tiempos y de compromisos. Y después sumale esto que pasó de que por qué uno vino significa que no le importa el programa".

También añadió: "Yo ese día no vine y la vi a mi compañera, a mi coach, y la verdad que no lo merecíamos desde ese lado. Sí, el puntaje había sido malo, pero la realidad es que si seguíamos era por una gala más, y ya que estamos en el teléfono, y está en juego el laburo de otros, la decisión es decir adiós hoy".

Para cerrar, el actor afirmó: "Yo no pude estar, siempre estoy en los programas grabados, pero después tengo que conducir mi programa y eso está hablado desde el día uno. Me sorprendió el horario, entiendo que no lo van a cambiar por mí, y yo me banco cualquiera, pero cuando las chicas la pasan mal tampoco me gusta. Cuesta hablar porque es un laburo muy lindo, a mí me tratan muy bien, gracias a todos, realmente la paso muy bien, sabía que por tiempos esto iba a suceder y viendo las circunstancias decidimos decir hasta acá, con dolor, porque la pasamos bien".