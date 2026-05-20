Duki se incorpora a 9z Globant como socio: todos los detalles
La alianza del cantante con el club gaming impulsarán nuevas experiencias, contenidos y acciones que conectan gaming, música, entretenimiento y cultura digital
La escena de los deportes electrónicos y el plano musical de la región acaban de sacudirse por completo. En una jugada estratégica que promete patear el tablero y redefinir las reglas del entretenimiento contemporáneo, la organización de esports "9z Globant" anunció de manera oficial la incorporación del cantante Duki en calidad de socio de la institución. Esta histórica alianza comercial busca potenciar al máximo los puntos de contacto entre el universo de los videojuegos, las melodías actuales y la cultura digital.
Con este movimiento de piezas, la entidad no solo se consolida como una de las estructuras de gaming más potentes y relevantes de toda Latinoamérica, sino que se posiciona firmemente como una plataforma cultural de vanguardia. La meta de este acuerdo con el máximo ícono del trap nacional es entrelazar de forma orgánica el deporte electrónico, la creación de contenido y la música para cautivar y conectar con nuevas audiencias a nivel internacional, acelerando a fondo la proyección del club en los mercados globales.
El desembarco del artista en el plano institucional del club resulta un paso predecible para una figura que funcionó como el gran pionero del trap en castellano. Surgido de las competencias de freestyle callejeras en las plazas, Duki logró llevar la música urbana de la región hacia los estadios más imponentes del planeta, imponiendo una estética sonora y visual propia que marcó el camino para una generación entera criada bajo el ala del internet y la comunidad virtual.
Desde la dirigencia remarcaron que disciplinas como el rap, el hip hop y el gaming siempre compartieron códigos e identidades similares. La relación entre las partes tiene un trasfondo genuino y data de varios años de aliento recíproco. La historia recuerda el fuerte acompañamiento del vocalista en hitos memorables del conjunto, como aquella recordada victoria en 2022 frente a la escuadra de Evil Geniuses (EG) que depositó al club en el Major, o los festejos de las victorias de la organización que el propio cantante replicó ante miles de fanáticos en medio de sus masivos recitales en el estadio de Vélez.
La llegada de la estrella musical fue celebrada con creces por la cúpula directiva de la empresa. “Es un honor y un gran orgullo darle la bienvenida a Duki a nuestra familia. Su llegada se dio de manera natural y fue un paso lógico después de tantos años de apoyo mutuo. Este acuerdo no solo es una manera de agradecerle por haber confiado en nosotros siempre, sino que refuerza nuestro compromiso compartido de posicionar a la Argentina en lo más alto del gaming mundial”, manifestó Francisco Postiglione, fundador y actual CEO de "9z Globant".
En sintonía con estas declaraciones, el sector corporativo que respalda al equipo de esports ponderó el valor de esta fusión cultural. “La llegada de Duki a la familia de 9z Globant nos genera una alegría especial. No solo estamos sumando a uno de los máximos referentes de la música urbana, si no que seguimos rompiendo barreras entre el gaming y la música, dos mundos que nos apasionan y en los que venimos trabajando hace tiempo desde el Games AI Studio de Globant. Cada vez que logramos unir estas dos culturas sentimos que algo distinto y poderoso puede pasar, y por eso esta alianza significa mucho para nosotros”, detalló Kevin Janzen, quien se desempeña como CEO del Gaming & Edtech AI studio de Globant.
La noticia de la sociedad comercial llega en un presente deportivo inmejorable para la organización. Tras completar su performance en el certamen PGL Astana 2026 desarrollado en Kazajistán, el plantel ya se prepara para afrontar los compromisos más exigentes del circuito de Counter-Strike. Durante el próximo mes de junio, la escuadra nacional dirá presente en el stage 2 de la IEM Major Cologne 2026, mientras que para el mes de agosto tienen asegurada su participación en la prestigiosa Esports World Cup 2026.
Con motivo de festejar esta alianza y despedir a los jugadores antes de que partan rumbo a la competencia internacional del Major, el club organizará un showmatch especial de Counter Strike 2 para todos sus seguidores. La cita tendrá lugar este viernes 22 de mayo a partir de las 17 horas, y se llevará a cabo en las instalaciones del predio Buenos Aires in Game, situado en la calle Santa María del Buen Ayre 1040, en el barrio de Barracas, CABA.
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