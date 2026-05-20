Duki se incorpora a 9z Globant como socio: todos los detalles

Duki x 9Z

La llegada de la estrella musical fue celebrada con creces por la cúpula directiva de la empresa. “Es un honor y un gran orgullo darle la bienvenida a Duki a nuestra familia. Su llegada se dio de manera natural y fue un paso lógico después de tantos años de apoyo mutuo. Este acuerdo no solo es una manera de agradecerle por haber confiado en nosotros siempre, sino que refuerza nuestro compromiso compartido de posicionar a la Argentina en lo más alto del gaming mundial”, manifestó Francisco Postiglione, fundador y actual CEO de "9z Globant".

En sintonía con estas declaraciones, el sector corporativo que respalda al equipo de esports ponderó el valor de esta fusión cultural. “La llegada de Duki a la familia de 9z Globant nos genera una alegría especial. No solo estamos sumando a uno de los máximos referentes de la música urbana, si no que seguimos rompiendo barreras entre el gaming y la música, dos mundos que nos apasionan y en los que venimos trabajando hace tiempo desde el Games AI Studio de Globant. Cada vez que logramos unir estas dos culturas sentimos que algo distinto y poderoso puede pasar, y por eso esta alianza significa mucho para nosotros”, detalló Kevin Janzen, quien se desempeña como CEO del Gaming & Edtech AI studio de Globant.

La noticia de la sociedad comercial llega en un presente deportivo inmejorable para la organización. Tras completar su performance en el certamen PGL Astana 2026 desarrollado en Kazajistán, el plantel ya se prepara para afrontar los compromisos más exigentes del circuito de Counter-Strike. Durante el próximo mes de junio, la escuadra nacional dirá presente en el stage 2 de la IEM Major Cologne 2026, mientras que para el mes de agosto tienen asegurada su participación en la prestigiosa Esports World Cup 2026.

duki 2

Con motivo de festejar esta alianza y despedir a los jugadores antes de que partan rumbo a la competencia internacional del Major, el club organizará un showmatch especial de Counter Strike 2 para todos sus seguidores. La cita tendrá lugar este viernes 22 de mayo a partir de las 17 horas, y se llevará a cabo en las instalaciones del predio Buenos Aires in Game, situado en la calle Santa María del Buen Ayre 1040, en el barrio de Barracas, CABA.