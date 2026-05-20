HBO Max: la película que llegó a ganar cinco premios Oscar y es un éxito

La producción fue dirigida por Sean Baker, reconocido por otras películas independientes que lograron gran repercusión internacional. Gracias a esta obra, el director obtuvo premios en distintas ceremonias y festivales de cine.

Además de su éxito en festivales, la película ganó cinco premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz.

Reparto de Anora

El elenco de la película está encabezado por:

Mikey Madison

Mark Eydelshteyn

Yura Borisov

Karren Karagulian

Vache Tovmasyan

Aleksei Serebryakov

La actuación de Mikey Madison fue una de las más destacadas del año, convirtiéndose en uno de los grandes nombres de la temporada de premios gracias a su interpretación.

Tráiler de Anora