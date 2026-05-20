La temporada final de "The Boys" rompió un récord inesperado en Prime Video
Luego del estreno del episodio final de "The Boys", se confirmó que el número de espectadores fue mayor al esperado y su creador habló de los críticos.
El universo de los superhéroes más cínicos y despiadados de la pantalla chica completó su ciclo. La quinta temporada de "The Boys" llegó hoy a su desenlace definitivo con el lanzamiento del capítulo final de la serie que encabezan Antony Starr y Karl Urban. Aunque este tramo del relato resultó bastante más complejo de lo habitual y despertó duros cuestionamientos por parte de una porción de los fanáticos, la realidad de los números es incontrastable: la ficción destrozó todas las marcas previas al cosechar una impactante media de 57 millones de espectadores por cada episodio emitido.
A pesar de tratarse de una métrica de carácter provisional que todavía no abarca el panorama completo de la temporada, este desempeño estadístico consagra a la actual entrega como la más sintonizada en toda la historia de la producción. Como si esto fuera poco, semejante caudal de público le permitió meterse de lleno en el selecto top 10 histórico de las series más vistas desde la creación de la plataforma Prime Video, consolidando un triunfo de audiencias que resulta indiscutible para el mercado del streaming.
Un asunto completamente diferente es si la trama logró despertar un entusiasmo unánime en la platea. Ante este escenario de debates y quejas cruzadas, Eric Kripke, el cerebro y creador detrás de "The Boys", optó por bajarle el tono a la polémica. El realizador argumentó que el aluvión de críticas negativas que circula en el ecosistema virtual no representa fielmente el sentir de la mayoría de los consumidores, catalogando a los detractores como una minoría ruidosa de la web.
En un extenso diálogo mantenido con el portal de espectáculos The Hollywood Reporter, Kripke se sinceró sobre el impacto inicial que le causaron esas repercusiones en las plataformas digitales: "Cuando empecé a leerlo todo —en redes sociales o en internet—, sentí que era como si todo el universo estuviera ahí, y daba miedo, y tenía un nudo en el estómago. Entonces ves las cifras y piensas: ‘Claro, ¿cuántas veces tengo que volver a aprender que el mundo online no es el mundo real?’ La reacción online es una pequeña parte de gente muy ruidosa y con opiniones firmes, y que Dios los bendiga. Tienen todo el derecho a tener esa opinión, pero en realidad no refleja lo que está pasando en el mundo. Y en cuanto vi las cifras, me tranquilicé enseguida".
No obstante, asociar de forma directa un elevado nivel de encendido con un alto grado de satisfacción por parte de la audiencia general suele ser un análisis erróneo. El hecho de que millones de usuarios decidan sintonizar un desenlace para conocer el destino de sus personajes favoritos no implica necesariamente que aprueben las decisiones creativas del equipo de guionistas.
Un antecedente directo de este fenómeno se vivió en la industria televisiva con la recordada conclusión de la serie "Juego de Tronos". En aquella oportunidad, la señal de cable HBO registró picos de audiencia jamás vistos y batió récords mundiales con su episodio de cierre, a pesar de que la devolución de los espectadores fue mayoritariamente negativa y quedó catalogada como uno de los finales más cuestionados de la historia del entretenimiento. El tiempo dirá si el desenlace de la historia de Kripke corre con la misma suerte o logra sostenerse con el paso de los años.
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