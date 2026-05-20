La temporada final de "The Boys" rompió un récord inesperado en Prime Video

No obstante, asociar de forma directa un elevado nivel de encendido con un alto grado de satisfacción por parte de la audiencia general suele ser un análisis erróneo. El hecho de que millones de usuarios decidan sintonizar un desenlace para conocer el destino de sus personajes favoritos no implica necesariamente que aprueben las decisiones creativas del equipo de guionistas.

Un antecedente directo de este fenómeno se vivió en la industria televisiva con la recordada conclusión de la serie "Juego de Tronos". En aquella oportunidad, la señal de cable HBO registró picos de audiencia jamás vistos y batió récords mundiales con su episodio de cierre, a pesar de que la devolución de los espectadores fue mayoritariamente negativa y quedó catalogada como uno de los finales más cuestionados de la historia del entretenimiento. El tiempo dirá si el desenlace de la historia de Kripke corre con la misma suerte o logra sostenerse con el paso de los años.