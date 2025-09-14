Más cambios en Telefe: qué pasa este domingo con La Voz Argentina

Mientras tanto, en la competencia de canto, aún quedan por verse los "Segundo Round" de los equipos de Miranda! y Soledad Pastorutti.

Por qué no dan La Voz Argentina este domingo

Luego de ceder su espacio para los últimos dos encuentros de la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, este viernes 12 de septiembre nuevamente La Voz Argentina suspendió su emisión, para dar lugar a un nuevo programa de "Por el Mundo", con Marley; Y Pasapalabra, el programa de entretenimientos que conduce Iván de Pineda.

La misma situación se repite este domingo, por lo que se espera que regrese el lunes a su programación habitual, si es que Telefe no introduce nuevos cambios.

De esta manera, el reality se vuelve a tomar otra jornada de descanso. Cabe señalar que el sábado tampoco tuvo, como ya es habitual en cada sábado.