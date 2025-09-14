Más cambios en Telefe: qué pasa este domingo con La Voz Argentina
El canal de las pelotas continúa con sorpresivas modificación de programación, y aumenta el malestar entre los fans. ¿Qué pasó ahora?
Los seguidores de La Voz Argentina están expectantes con el avance de la competencia, pero hay un creciente malestar debido a los constantes cambios en la programación de Telefe.
El canal decidió suspender la emisión del pasado viernes, algo que ha ocurrido de forma reiterada en las últimas semanas y que repite sorpresivamente este domingo, en otro movimiento de la grilla bastante inesperado.
La semana pasada, el programa que conduce Nico Occhiato no salió el martes (como el jueves anterior) por las transmisiones de los partidos de la Selección Argentina. Tampoco se emitió el domingo 7 de septiembre, posiblemente debido a las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
Aunque el programa ha sumado una gala semanal, saliendo al aire de domingo a viernes, los fanáticos se han encontrado con la sorpresa de que el reality no se emite en las noches esperadas. Esta situación ha generado bronca e incertidumbre, ya que no se sabe cómo quedará la grilla de programación.
Mientras tanto, en la competencia de canto, aún quedan por verse los "Segundo Round" de los equipos de Miranda! y Soledad Pastorutti.
Por qué no dan La Voz Argentina este domingo
Luego de ceder su espacio para los últimos dos encuentros de la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, este viernes 12 de septiembre nuevamente La Voz Argentina suspendió su emisión, para dar lugar a un nuevo programa de "Por el Mundo", con Marley; Y Pasapalabra, el programa de entretenimientos que conduce Iván de Pineda.
La misma situación se repite este domingo, por lo que se espera que regrese el lunes a su programación habitual, si es que Telefe no introduce nuevos cambios.
De esta manera, el reality se vuelve a tomar otra jornada de descanso. Cabe señalar que el sábado tampoco tuvo, como ya es habitual en cada sábado.
