Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 7 de septiembre en El Trece
La conductora recibirá a cinco figuras muy distintas entre sí para compartir una charla íntima, entre anécdotas, vivencias personales y miradas sobre el presente.
Este domingo 7 de septiembre, desde las 13:45 por la pantalla de El Trece, Juana Viale conducirá una nueva emisión de su clásico "Almorzando con Juana". Fiel a su estilo relajado y curioso, la actriz y presentadora abrirá la mesa a una combinación de invitados que prometen una conversación entretenida, humana y variada.
El programa sigue consolidándose como un clásico de los domingos al mediodía, manteniendo la tradición familiar que inició Mirtha Legrand y que ahora su nieta lleva adelante con su propio estilo.
La producción del programa ya confirmó a los cinco invitados que compartirán la jornada. A diferencia del enfoque político o de actualidad de otras ediciones, esta vez el programa buscará un tono más emocional y cotidiano, con espacio para historias personales, desafíos de vida, arte y reflexión.
Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 7 de septiembre
El primero de los invitados será Chichilo Viale, humorista y actor con una amplia trayectoria en el stand up y la comedia televisiva, quien actualmente lleva adelante su proyecto de streaming La torreja de Chichilo. También estará presente Gastón Soffritti, actor que formó parte de la película Homo Argentum dirigida por Guillermo Francella, y que cuenta con un recorrido destacado en televisión y cine.
Otra de las figuras que se sumará a la mesa es Teresa Calandra, exmodelo y empresaria, reconocida por su trabajo en el mundo de la moda y su participación en distintos programas de televisión. Junto a ella dirá presente Gabriela Sari, actriz y modelo con experiencia en cine y series, quien ha logrado consolidar su lugar dentro del espectáculo nacional.
La música llegará con Lissa Vera, cantante y exintegrante de la recordada banda pop Bandana, que marcó a toda una generación a principios de los 2000 y que hoy sigue vinculada al mundo artístico con nuevos proyectos.
