Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 7 de septiembre en El Trece

gaston-sofritti.jpg Gastón Soffritti, al Bailando

Otra de las figuras que se sumará a la mesa es Teresa Calandra, exmodelo y empresaria, reconocida por su trabajo en el mundo de la moda y su participación en distintos programas de televisión. Junto a ella dirá presente Gabriela Sari, actriz y modelo con experiencia en cine y series, quien ha logrado consolidar su lugar dentro del espectáculo nacional.

Teresa Calandra PH 2.jpg

La música llegará con Lissa Vera, cantante y exintegrante de la recordada banda pop Bandana, que marcó a toda una generación a principios de los 2000 y que hoy sigue vinculada al mundo artístico con nuevos proyectos.

lissa vera.jpg