Cambio de último momento: Oasis modifica el horario de su primer show por la alerta meteorológica

Por el momento, el cambio no afecta la segunda función programada para el domingo 16, aunque desde DF Entertainment recomendaron a los fanáticos mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales por si surgiera cualquier otro ajuste vinculado al clima. En medio de un fin de semana cargado de expectativa, nostalgia y euforia, el operativo también se adaptará para garantizar un desplazamiento seguro tanto en los accesos como en la desconcentración, en un Monumental que promete colmarse más allá de las nubes.