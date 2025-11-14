Cambio de último momento: Oasis modifica el horario de su primer show por la alerta meteorológica
La productora DF Entertainment confirmó que el recital del sábado 15 se adelantará media hora para garantizar la seguridad del público en el Monumental.
DF Entertainment sorprendió este viernes al anunciar un cambio urgente en la primera de las dos fechas que Oasis ofrecerá en el estadio Monumental. La productora informó que, debido a las condiciones climáticas previstas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la medianoche del sábado 15 de noviembre —que anticipan la posibilidad de tormentas intensas—, el show sufrirá una modificación en su cronograma original.
El concierto, que estaba pautado para iniciar a las 21, finalmente comenzará a las 20.30, en un intento por evitar que el grueso del público quede expuesto al mal tiempo durante la desconcentración.
La organización explicó que esta reprogramación tiene como objetivo “priorizar la seguridad y el bienestar de todos los asistentes”. La presencia de Oasis en Argentina es uno de los acontecimientos musicales más convocantes del año y la logística alrededor de cada función requiere una coordinación milimétrica. Con la alerta meteorológica sobre la mesa, adelantar el inicio del show se volvió una decisión preventiva para garantizar un regreso más tranquilo a casa.
El ajuste también reorganiza toda la previa. Las puertas del Monumental se abrirán a las 16 para permitir un ingreso escalonado que evite demoras. A las 19.15 será el turno de Richard Ashcroft, el histórico líder de The Verve, encargado de preparar la atmósfera antes del plato fuerte de la jornada. Luego, a las 20.30, Oasis saltará al escenario para iniciar su primer recital en suelo argentino desde la reunión que revolucionó al mundo de la música.
Por el momento, el cambio no afecta la segunda función programada para el domingo 16, aunque desde DF Entertainment recomendaron a los fanáticos mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales por si surgiera cualquier otro ajuste vinculado al clima. En medio de un fin de semana cargado de expectativa, nostalgia y euforia, el operativo también se adaptará para garantizar un desplazamiento seguro tanto en los accesos como en la desconcentración, en un Monumental que promete colmarse más allá de las nubes.
