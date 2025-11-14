Furor por la visita de Noel Gallagher a la Bombonera: fotos y videos del líder de Oasis en La Boca

noel gallagher bombonera2

Noel actuará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, fechas que agotaron entradas en tiempo récord y que tendrán asistencia de público de todo el país. Sin embargo, pese a su entusiasmo por La Bombonera, esta vez no podrá volver a verla en pleno partido: su recital del domingo coincide con el duelo entre Boca y Tigre por el cierre del Clausura, una circunstancia que lo deja sin margen para regresar al estadio en su versión más encendida, con hinchas, colores y equipo en acción.