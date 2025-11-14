Furor por la visita de Noel Gallagher a la Bombonera: fotos y videos del líder de Oasis en La Boca
El músico inglés aprovechó un rato libre antes de los shows de Oasis en el Monumental y recorrió el estadio de Boca, donde se sacó fotos y caminó por el césped.
En la previa del esperado doblete que Oasis ofrecerá este fin de semana en el Monumental, otra figura internacional volvió a poner a la Bombonera en el centro de todas las miradas. Noel Gallagher, el mayor de los hermanos que integran la legendaria banda británica, pasó por el templo azul y oro y desató el entusiasmo de los hinchas que se encontraban en el lugar.
El artista llegó al país para los recitales del sábado y domingo, y en un rato libre decidió visitar el estadio del Xeneize, donde incluso se dio el gusto de pararse sobre el césped.
El paso de celebridades por la cancha de Boca ya es costumbre, algo que quedó a la vista en el reciente Superclásico con la presencia de Dua Lipa. El estadio de Brandsen 805 es un imán para extranjeros: su mística, esa “aura” que —como contó Ander Herrera— se construyó con décadas de historia, convierte al escenario en una especie de peregrinaje obligado para turistas y famosos.
Gallagher no hizo más que sumarse nuevamente a esa tradición, porque no fue su debut: en 2016 ya había estado junto al plantel que por entonces tenía a Carlos Tevez como emblema. Acompañado por personal del club y miembros de su equipo —aunque sin su hermano Liam—, el mayor de los Gallagher caminó por los márgenes de la cancha, saludó a todos los presentes y se mostró de excelente ánimo.
Su visita se dio en un clima distendido, en medio del revuelo que significa la reunión de Oasis después de años de distancia y conflictos internos que mantenían a los fanáticos sin esperanzas. El reencuentro, ahora convertido en una gira global, generó una enorme expectativa en Argentina, uno de los países donde la banda siempre tuvo una recepción multitudinaria.
Noel actuará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, fechas que agotaron entradas en tiempo récord y que tendrán asistencia de público de todo el país. Sin embargo, pese a su entusiasmo por La Bombonera, esta vez no podrá volver a verla en pleno partido: su recital del domingo coincide con el duelo entre Boca y Tigre por el cierre del Clausura, una circunstancia que lo deja sin margen para regresar al estadio en su versión más encendida, con hinchas, colores y equipo en acción.
