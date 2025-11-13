Alerta spoiler: estas son las canciones que Oasis tocará en River
Con el regreso más esperado del rock británico, el tour Live ’25 ya dejó ver su lista de temas. Todo indica que los shows en el Monumental seguirán la misma estructura, aunque una mínima chance de sorpresa sigue abierta.
La cuenta regresiva está en marcha y la ansiedad se siente. Oasis vuelve a la Argentina con dos noches en el estadio de River Plate y, a juzgar por lo visto en las fechas recientes de su gira Live ’25, el público porteño ya puede tener una idea bastante clara de lo que escuchará. La banda de los hermanos Liam y Noel Gallagher armó un espectáculo que funciona como una cápsula del tiempo, repasando los himnos más grandes de su carrera y recuperando algunas joyas que no aparecían en vivo desde hace años.
El show abre con una ráfaga de guitarras y energía: “Hello”, “Acquiesce”, “Morning Glory”, “Some Might Say”, “Bring It On Down”, “Cigarettes & Alcohol”, “Fade Away”, “Supersonic” y “Roll With It”. Una secuencia que no da respiro y que confirma la apuesta por la nostalgia en su versión más potente.
En el tramo central, Noel toma la voz para las versiones de “Talk Tonight”, “Half the World Away” y “Little by Little”, tres momentos donde el estadio suele bajar las revoluciones antes de volver a estallar con “D’You Know What I Mean?”, “Stand By Me”, “Cast No Shadow”, “Slide Away”, “Whatever”, “Live Forever” y “Rock ’n’ Roll Star”.
El final llega con un bis cargado de clásicos absolutos: “The Masterplan”, “Don’t Look Back in Anger”, “Wonderwall” y “Champagne Supernova”. Cuatro canciones que definen a una generación y que, a esta altura, funcionan como el cierre inevitable de un show pensado para la emoción.
A lo largo de su historia, los Gallagher nunca fueron de modificar demasiado los setlists una vez que salen de gira. Todo indica que los conciertos de River seguirán el mismo guion que vienen presentando en Europa, con la misma secuencia de temas y el mismo orden.
De todos modos, el margen para una pequeña sorpresa siempre existe. Tal vez un cambio mínimo, una rareza en los bises o algún guiño puntual al público argentino. Hasta que las luces se apaguen el sábado y domingo en el Monumental, esa puerta sigue entreabierta.
Lo cierto es que, salvo imprevistos, el spoiler está confirmado: estas son las canciones que Oasis tocará en River. Y sí, el regreso más esperado del rock británico suena exactamente como los fans soñaban que sonara.
