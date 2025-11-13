Alerta spoiler: estas son las canciones que Oasis tocará en River

El final llega con un bis cargado de clásicos absolutos: “The Masterplan”, “Don’t Look Back in Anger”, “Wonderwall” y “Champagne Supernova”. Cuatro canciones que definen a una generación y que, a esta altura, funcionan como el cierre inevitable de un show pensado para la emoción.

A lo largo de su historia, los Gallagher nunca fueron de modificar demasiado los setlists una vez que salen de gira. Todo indica que los conciertos de River seguirán el mismo guion que vienen presentando en Europa, con la misma secuencia de temas y el mismo orden.

De todos modos, el margen para una pequeña sorpresa siempre existe. Tal vez un cambio mínimo, una rareza en los bises o algún guiño puntual al público argentino. Hasta que las luces se apaguen el sábado y domingo en el Monumental, esa puerta sigue entreabierta.

Lo cierto es que, salvo imprevistos, el spoiler está confirmado: estas son las canciones que Oasis tocará en River. Y sí, el regreso más esperado del rock británico suena exactamente como los fans soñaban que sonara.