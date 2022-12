Camila Homs defendió a Rodrigo De Paul de las críticas por su papel en el Mundial

camila homs

Camila Homs, expareja y madre de sus dos hijos, se refirió al tema en una entrevista realizada en Intrusos por América TV y fue contundente con su defensa: "No me gustaría que me pase a mí. A nadie le gusta estar en ese lugar, pero es lo que a veces toca, lamentablemente".

Y añadió: "Él supo defender esa camiseta y cerrarles las bocas a las personas que estaba hablando mal de él”. Además, se refirió a la relación que el mediocampista tiene con la cantante Tini Stoessel, quien también fue foco de las críticas tras el primer cotejo.

"La gente juzga mucho. Ni ella ni ninguna otra persona tiene la culpa del rendimiento de un equipo. Me pareció injusto”, aseguró.

Mientras tanto, la modelo disfruta de su presente formando parte de Cucinare y reveló que sigue los partidos como una hincha más alentando a la Selección Argentina desde su casa.