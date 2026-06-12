Escándalo en la familia de Marcos Senesi: declararon culpable a su hermano por el secuestro de una nena

medio hermano de senesi

Pese al impacto mediático que produjo esa relación familiar, el defensor nunca estuvo involucrado en la investigación ni fue mencionado como parte de la causa. El vínculo entre ambos fue únicamente un dato contextual que despertó el interés de los medios.

Durante el juicio, los fiscales presentaron pruebas documentales, testimonios y material audiovisual que apuntaban a demostrar la responsabilidad de Venegas en el secuestro de la menor. Tras analizar las evidencias, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad.

Según trascendió en medios estadounidenses, el acusado recibió posteriormente una condena de 30 años de prisión por los delitos vinculados al secuestro y abuso de la niña. Ahora, la pregunta que sobrevuela el entorno del futbolista es inevitable: ¿podrá Marcos Senesi aislarse del impacto mediático de este caso en plena disputa del Mundial 2026?