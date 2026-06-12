Escándalo en la familia de Marcos Senesi: declararon culpable a su hermano por el secuestro de una nena
Leonardo Venegas fue hallado culpable por la Justicia de Estados Unidos tras un caso que conmocionó a Miami. La víctima tenía apenas 6 años.
Un impactante caso policial que generó repercusión internacional tuvo una definición judicial en Estados Unidos. Leonardo Venegas, medio hermano del futbolista Marcos Senesi, fue declarado culpable por el secuestro de una niña de 6 años en Miami, en un hecho que conmocionó a la comunidad local y que también tuvo fuerte eco en la Argentina debido al vínculo familiar con el defensor surgido de San Lorenzo.
El episodio ocurrió en julio de 2023 en el condado de Miami-Dade. Según estableció la investigación, la menor se encontraba jugando cerca de un complejo residencial cuando fue interceptada por Venegas, quien intentó llevársela por la fuerza.
Sin embargo, la situación dio un giro inesperado gracias a la reacción de la propia víctima. De acuerdo con la reconstrucción realizada durante el proceso judicial, la niña se resistió al ataque, mordió a su agresor y consiguió escapar, logrando alertar a personas que se encontraban en las inmediaciones.
La denuncia activó rápidamente un operativo de búsqueda y una investigación que tuvo como elemento clave las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Los registros permitieron identificar al sospechoso y seguir sus movimientos, lo que resultó determinante para avanzar con su detención.
A medida que el caso tomaba notoriedad en Estados Unidos, también comenzó a generar repercusión en Argentina por el parentesco entre el acusado y Marcos Senesi, futbolista con paso por la Selección Argentina y una destacada carrera en el fútbol europeo.
Pese al impacto mediático que produjo esa relación familiar, el defensor nunca estuvo involucrado en la investigación ni fue mencionado como parte de la causa. El vínculo entre ambos fue únicamente un dato contextual que despertó el interés de los medios.
Durante el juicio, los fiscales presentaron pruebas documentales, testimonios y material audiovisual que apuntaban a demostrar la responsabilidad de Venegas en el secuestro de la menor. Tras analizar las evidencias, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad.
Según trascendió en medios estadounidenses, el acusado recibió posteriormente una condena de 30 años de prisión por los delitos vinculados al secuestro y abuso de la niña. Ahora, la pregunta que sobrevuela el entorno del futbolista es inevitable: ¿podrá Marcos Senesi aislarse del impacto mediático de este caso en plena disputa del Mundial 2026?
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario