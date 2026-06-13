"Eterno": el emotivo homenaje de Wos para Indio Solari en su show de Villa Ballester

La puesta en escena multiplicó el impacto del tema. Mientras Valentín Oliva interpretaba sus estrofas en vivo, en la pantalla gigante del escenario se proyectó un video de Indio Solari cantando sus partes correspondientes, haciendo sentir su imponente presencia en el lugar.

Una vez que terminaron de sonar los últimos acordes de la canción, la música cesó y la pantalla se tiñó con una conmovedora imagen estática que rezaba una frase que resumió el sentir de todo el estadio: "Gracias Indio. Eterno".

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Wos e Indio Solari, un puente generacional que se vuelve leyenda

La ovación de la gente en Villa Ballester fue unánime. El gesto de Wos no solo sirvió para homenajear al artista que bendijo su carrera compartiendo un estudio de grabación, sino que funcionó como un bálsamo para una comunidad ricotera que todavía asimila la partida de su máximo guía espiritual.

Con este tributo, el músico demostró una vez más que el legado del Indio Solari no pertenece al pasado, sino que sigue vibrando con fuerza en las nuevas generaciones de artistas que hoy lideran la escena nacional.