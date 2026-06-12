Quién es Tius Luka, el niño que compartió escenario con Katy Perry en la apertura del Mundial 2026
El joven cantante noruego de 10 años compartió escenario con la estrella pop durante el espectáculo principal en Los Ángeles, impulsado por la repercusión de su participación en la canción "Wonder".
La ceremonia de apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos tuvo uno de sus momentos más emotivos con la presentación de Katy Perry en Los Ángeles. Luego del puntapié inicial que se llevó a cabo en Ciudad de México, la cantante estadounidense encabezó el espectáculo central y sorprendió al compartir el escenario con un invitado muy especial.
Se trata de Tius Luka, un niño noruego de apenas 10 años que se sumó al show para interpretar junto a la artista el tema "Wonder". Su aparición llamó la atención de los espectadores y despertó la curiosidad sobre la historia que lo llevó a participar de uno de los eventos más vistos del planeta.
Cómo nació el vínculo entre Katy Perry y Tius Luka
La colaboración entre ambos no surgió de manera reciente. Según contó la propia cantante, el primer contacto con la voz del pequeño se remonta varios años atrás. Tius grabó su participación en "Wonder" en 2021, cuando tenía apenas cinco años.
Tiempo después, en 2023, Katy Perry escuchó aquella grabación y quedó fascinada con el talento del niño. Esa inspiración la llevó a terminar de desarrollar la canción e incorporarla a su sexto álbum de estudio.
"La vocecita que escuchas es Tius", escribió la artista en su cuenta de Instagram junto a un video de los ensayos en la cancha del estadio.
Las imágenes publicadas por la cantante muestran parte de la preparación previa al espectáculo. En el material se puede ver a Perry caminando por una alfombra dorada mientras Tius la acompaña, anticipando el momento que luego compartirían frente a millones de espectadores alrededor del mundo.
Quién es Tius Luka
Detrás del pequeño cantante hay una familia profundamente ligada a la música. Tius Luka Sundberg es hijo de Kent Sundberg, integrante de la reconocida banda noruega de synthpop Donkeyboy, grupo que comparte junto a su hermano Cato Sundberg y que cuenta con una importante trayectoria en Escandinavia.
A pesar de su corta edad, Tius ya construyó una comunidad propia en redes sociales, donde miles de seguidores siguen las interpretaciones que comparte regularmente. Sus publicaciones suelen incluir versiones de canciones populares y muestran una marcada inclinación por la música desde muy pequeño.
Cabe destacar que semanas antes de viajar a Los Ángeles, el niño participó de una presentación de Donkeyboy con el objetivo de familiarizarse con el escenario y ganar confianza antes de protagonizar uno de los momentos más destacados de la ceremonia.
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