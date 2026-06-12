Quién es Tius Luka, el niño que compartió escenario con Katy Perry en la apertura del Mundial 2026

"La vocecita que escuchas es Tius", escribió la artista en su cuenta de Instagram junto a un video de los ensayos en la cancha del estadio.

Las imágenes publicadas por la cantante muestran parte de la preparación previa al espectáculo. En el material se puede ver a Perry caminando por una alfombra dorada mientras Tius la acompaña, anticipando el momento que luego compartirían frente a millones de espectadores alrededor del mundo.

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Quién es Tius Luka

Detrás del pequeño cantante hay una familia profundamente ligada a la música. Tius Luka Sundberg es hijo de Kent Sundberg, integrante de la reconocida banda noruega de synthpop Donkeyboy, grupo que comparte junto a su hermano Cato Sundberg y que cuenta con una importante trayectoria en Escandinavia.

A pesar de su corta edad, Tius ya construyó una comunidad propia en redes sociales, donde miles de seguidores siguen las interpretaciones que comparte regularmente. Sus publicaciones suelen incluir versiones de canciones populares y muestran una marcada inclinación por la música desde muy pequeño.

Cabe destacar que semanas antes de viajar a Los Ángeles, el niño participó de una presentación de Donkeyboy con el objetivo de familiarizarse con el escenario y ganar confianza antes de protagonizar uno de los momentos más destacados de la ceremonia.