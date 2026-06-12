El nuevo informe que podría cambiar el rumbo de la denuncia presentada por Juana Tinelli

El escrito también describe lo ocurrido instantes después del altercado y la reacción de la joven dentro del boliche.

"Minutos después bajó del club llorando y a los gritos, manifestando que su expareja le había dado un golpe de puño. Se intentó hablar con ella para tranquilizarla y entender lo sucedido, pero insistía en que debíamos retirar al otro involucrado", agrega el informe del boliche.

Según la misma versión, empleados del lugar intentaron intervenir para calmar la situación y, ante la persistencia del conflicto, decidieron convocar a la Policía y al SAME.

"Se le solicitó al chico involucrado que bajara para hablar con personal policial, pero se negó por temor a que lo demoraran o detuvieran. Luego de varios minutos, Juana se retiró del establecimiento".

Finalmente, el reporte sostiene que la joven abandonó el local y que posteriormente se realizó una consulta con la fiscalía de turno. Además, se deja constancia de que el establecimiento puso a disposición de la investigación las cámaras de seguridad y cualquier otro elemento requerido por la Justicia.

La defensa pública de Bautista Cuiña

En medio de la repercusión del caso, Amalia Granata salió públicamente a respaldar a Bautista Cuiña. La periodista, que aseguró mantener una relación cercana con la familia del joven, sostuvo que los hechos habrían ocurrido de una manera diferente a la denunciada.

"Él estaba en un boliche, había sacado una mesa con sus amigos. Ella fue a la mesa donde estaba él y empezó a chapar con otro muchacho delante suyo. Él se acerca y les pide que se retiren de su mesa, ella se pone un poco nerviosa y lo rasguña. Él tiene rasguños de ella", afirmó Granata.

Embed - ESCÁNDALO TOTAL: EL BOLICHE CONTRADICE A JUANA TINELLI

La comunicadora también aseguró que Cuiña optó por retirarse del lugar para evitar que la situación escalara.

"Ahí decidió irse del boliche, se fue para que no fuera un escándalo. Él no le pegó. La familia está tranquila porque hay cámaras", dijo, y continuó: "Se enteró hoy a la mañana de la denuncia. No vio a la Policía ni al SAME. Él tiene este intercambio de palabras con ella, ella lo rasguña y él decide irse".

Posteriormente, Granata se refirió a la relación que mantenían ambos jóvenes y realizó declaraciones sobre la salud mental de Juanita Tinelli: "Es una relación tóxica. Tinelli también lo sabe y ha hablado con la familia de Bauti. Ella tiene problemas psicológicos que nadie habla".

Además, agregó: "La familia lo viene padeciendo con esta chica. Tiene grandes problemas psiquiátricos y lo digo porque lo sé. Su propia familia también. Es difícil manejarla. Esta chica no está bien y me da pena. Entiendo que para la familia es difícil abordar este tema, pero necesita ayuda urgente", afirmó.