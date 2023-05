Camila volvió a apuntar contra Romina de Gran Hermano

"Yo no tengo rencor con ninguno de los de Gran Hermano, por suerte. Yo por el bullying la pasé mal", dijo la cantante. "Yo siento que es mala con las personas que quiere, con las que quiere ser mala. Después no es mala mina, es depende con quién", afirmó.

En otra parte de la entrevista, Jaitt le preguntó si se sentaría en la misma mesa que ella. Ella contestó: "No, no me sentaría. No hay relación, yo hoy en día tengo mi círculo de amistades, tengo todo. Yo, con lo que pasé adentro, no le tengo odio ni rencor, la perdono. Pero prefiero no juntarme. Con Julieta, Daniela y Coti me juntaría a comer".

Lattanzio cerró diciendo de la exjugadora que "yo siento que la maldad de uno, es lo que se refleja de esa persona. Yo entiendo que entré nueva y pude causar incomodidad que pudo haber llevado a tratarme mal. Pero bueno, yo siento que la maldad de uno, es algo que esa persona siente consigo misma. Si la veo, no me acuerdo de todo lo que me hizo, no soy rencorosa. No le daría ese lujo de estar al lado mío".