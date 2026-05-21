El descargo de Carmiña Masi tras la salida de Jenny Mavinga de Gran Hermano: "Necesito un abogado"
La ex participante salió en defensa de su compañera y volvió a lanzar críticas contra la producción. Los detalles en la nota.
Carmiña Masi volvió a expresar su enojo públicamente luego de la polémica decisión que tomó la producción de Gran Hermano respecto al posible regreso de Jenny Mavinga mediante el repechaje. La ex hermanita reapareció en redes sociales con un fuerte descargo en el que no solo cuestionó el accionar del programa, sino que además pidió frenar los ataques que viene recibiendo su compañera en plataformas digitales.
A través de sus historias de Instagram, Carmiña explicó por qué decidió no hablar más públicamente del tema en programas de televisión ni con periodistas. “Le quiero pedir disculpas a todos los periodistas que me están escribiendo de los medios, que me quieren hacer notas o invitarme a sus programas”, comenzó diciendo la ex participante, visiblemente afectada por la situación que atravesó tras la última gala.
Carmiña Masi cuestiona la producción de Gran Hermano
Luego profundizó sobre cómo se siente después de la controversia que se generó alrededor del repechaje y la exposición mediática que tuvo en las últimas horas. “No me voy a ir a ningún programa, no quiero tocar el tema, para mí se acabó lo de ayer. Me siento muy humillada y expuesta”, agregó.
Más adelante, Carmiña también salió en defensa de Jenny Mavinga y cuestionó duramente a la producción del reality por la manera en que manejó el conflicto. “Siento que lo que le hicieron a Mavinga también fue una humillación”, sostuvo la ex jugadora. Además, pidió que cesen los mensajes agresivos y las campañas en redes contra su compañera: “Le pido a la gente que le está queriendo cortar las redes o no sé qué le están haciendo, que corten con eso”.
En la misma línea, apuntó directamente contra el programa y lanzó una fuerte acusación: “Mavinga es una víctima más de la producción de Gran Hermano con lo que hicieron ayer, lavarse las manos con el tema del repechaje. Esto escapó de Mavinga también”.
Por último, Carmiña sorprendió al revelar que analiza iniciar acciones legales vinculadas a cuestiones económicas pendientes con el ciclo. “Y necesito un abogado si alguien me puede ayudar con eso. Para cobrar lo de Telefe / GH que desde febrero nunca me pudieron pagar hasta hoy no sé por qué. Gracias”, cerró.
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