El descargo de Carmiña Masi tras la salida de Jenny Mavinga de Gran Hermano: "Necesito un abogado"

Más adelante, Carmiña también salió en defensa de Jenny Mavinga y cuestionó duramente a la producción del reality por la manera en que manejó el conflicto. “Siento que lo que le hicieron a Mavinga también fue una humillación”, sostuvo la ex jugadora. Además, pidió que cesen los mensajes agresivos y las campañas en redes contra su compañera: “Le pido a la gente que le está queriendo cortar las redes o no sé qué le están haciendo, que corten con eso”.