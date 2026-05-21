Mauro Icardi confesó lo tóxica que es la China Suárez y cómo lo controla: "Saben muy pocos"

Captura de pantalla Mauro Icardi

La filtración reflotó versiones que ya habían circulado meses atrás, cuando Yanina Latorre contó que Icardi estaba cansado de ciertas actitudes de la China Suárez relacionadas con los celos y el control del celular.

Cabe recordar que, en febrero de este año, también trascendió que la actriz se habría enojado tras descubrir mensajes y fotos hot de una panelista en el teléfono del futbolista. Todo ocurrió mientras ella aseguraba públicamente, en una entrevista con Moria Casán, que compartían las claves de sus dispositivos.