Mauro Icardi confesó lo tóxica que es la China Suárez y cómo lo controla: "Saben muy pocos"
Ángel de Brito mostró una captura del chat privado del ex de Wanda Nara y dejó al descubierto lo que hizo a escondidas de su novia.
Ángel de Brito volvió a poner el foco sobre la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi al compartir una conversación privada del futbolista que dejó expuesta una situación incómoda dentro de la pareja.
“Efemérides LAM, un año atrás”, escribió el conductor en la red socia X junto a la captura de un intercambio entre el ex de Wanda Nara y un amigo de confianza. En el chat, Mauro le pregunta: “Amigo vos que no sos futbolista y creo que puedo confiar en vos. ¿Conoces a mi abogada Elba?”. La referencia era para Elba Marcovecchio, con quien quería hablar de manera reservada.
La China Suárez controla las redes de Mauro Icardi
“De nombre, sí. Pero nunca hablé con ella. ¿Pasó algo?”, le respondieron. Entonces, Icardi reveló: “No, pero seguramente si le escribís por Instagram, te va a responder. ¡Decile que me hice un Instagram privado que saben muy pocos!”.
Luego, el delantero explicó por qué había creado esa cuenta paralela. “Me lo creé con otro celular porque Euge me está revisando las redes últimamente y me incomoda”, lanzó, dando a entender que la actriz controlaba sus movimientos en redes sociales.
Más adelante, Mauro agregó: “Si te contesta Elba avisame y te paso el Instagram así me habla ahí… Decile que quiero hablar de algo personal”.
La filtración reflotó versiones que ya habían circulado meses atrás, cuando Yanina Latorre contó que Icardi estaba cansado de ciertas actitudes de la China Suárez relacionadas con los celos y el control del celular.
Cabe recordar que, en febrero de este año, también trascendió que la actriz se habría enojado tras descubrir mensajes y fotos hot de una panelista en el teléfono del futbolista. Todo ocurrió mientras ella aseguraba públicamente, en una entrevista con Moria Casán, que compartían las claves de sus dispositivos.
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