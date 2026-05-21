Se conoció la cantidad de votos que consagró a Wanda Nara en los Martín Fierro y la polémica no se detiene

La declaración modificó el eje de la discusión porque instaló la posibilidad de que la elección hubiese sido mucho más pareja de lo que inicialmente se había comunicado. A partir de esa información comenzaron las especulaciones sobre la cantidad exacta de votos obtenidos por cada candidata y sobre quién había quedado en segundo lugar.

Minutos después, Marcela Tauro aportó más detalles acerca del supuesto conteo final. “Wanda estuvo dos puntos arriba. Veintiséis votos para Wanda y veinticuato, Moria. El resto se lo repartieron entre las demás integrantes de la terna”, explicó la periodista.

Además, recordó que en la votación participaron 96 miembros de APTRA debido a las ausencias de Pilar Smith, Evelyn Von Brocke, Tomás Dente y otro integrante cuya identidad no trascendió públicamente. Los números rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y alimentaron aún más la discusión alrededor de la premiación.

La filtración terminó profundizando la controversia alrededor de los Martín Fierro 2026. Mientras algunos sostienen que los 26 votos representan un respaldo importante para Wanda dentro de APTRA, otros remarcan que la cercanía con Moria Casán demuestra que la definición estuvo mucho más ajustada de lo que se creyó en un primer momento.