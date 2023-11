Camila Lattanzio denunció a un cantante por cyber-acoso: "Me está molestando hace bastante"

Semanas atrás, Lattanzio también había contado que vivió una situación dramática con su ex novio, Matthew Coconi. "Hola, chicos, por favor estoy encerrada en la casa de mi ex. El fue el que me robó, está viniendo la policía, pero no me deja salir", contó en sus redes.

"Este es el perfil. Me está amenazando con que me va a hackear las cuentas, por favor la gente que ya conoce a este tipo, denuncien", advirtió y colgó una captura de la cuenta del joven, Matthew Coconi.

Camila Lattanzio expareja.webp