La fuerte denuncia de Camila Lattanzio de Gran Hermano contra su novio

CAMILA LATTANZIO CONTÓ QUÉ SUCEDIÓ A TRAVÉS DE UN VIDEO

Rompió en llanto y contó lo que sucedió y el calvario que estaba viviendo desde hace tiempo: “Ayer pase una situación muy fea. Me da vergüenza grabar este video, pero sentí que mi vida estaba en peligro”, lanzó.

Y sumó: “Yo tenía una relación con mi ex que era tóxica. Antes de la casa éramos novios y después no me pude deshacer de esa relación. Hoy fui a la casa de mi ex, como un día normal. Nosotros no mantenemos una relación, pero nos seguimos viendo. Y fui y no me dejó salir. Yo había ido a buscar a mi celular que me desapareció de la nada y él me lo había robado”.