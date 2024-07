Camila Mayan fue al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala y marcó tendencia

image.png

La foto rápidamente se volvió tendencia, en especial en X, donde varios comentaron la envidia que le debería tener Ailén Cova porque Mayan sí fue al evento del año. "Cami Mayan fue a la boda de Paulo Dybala, la Ailu se debe querer pegar 3 tiros porque no la invitaron a ella y a Cami sí", escribió una usuaria en la red social del pajarito.

Sin embargo, hay que remarcar que en realidad Alexis Mac Allister y Ailén Cova sí fueron invitados al casamiento de Dyabala y Sabatini. No obstante, al igual que varios del resto de los jugadores, no estuvieron presentes, pero sin dar explicaciones. Eso sí, su ausencia generó algunas especulaciones en las redes que aseguran que Alexis decidió no ir para no reencontrarse con su ex novia.

Esto, claro, en especial luego de la demanda que Camila le habría hecho a Alexis. Según contó Fernanda Iglesias en LAM, Mayan le exige a Mac Allister una "compensación económica". Los detalles de lo sucedido los podes encontrar aquí.